أسعار ومواصفات ميتسوبيشي ASX موديل 2026 في السعودية| صور

تواصل ميتسوبيشي اليابانية تعزيز تواجدها في السوق السعودي، عبر فئة الكروس أوفر المدمجة منها طراز ASX موديل 2026، الذي يأتي بطابع رياضي، إلى جانب مجموعة من التجهيزات.

أبعاد ميتسوبيشي ASX موديل 2026

يبلغ طول السيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2026 نحو 4,365 مم، مع عرض يصل إلى 1,810 مم وارتفاع 1,630 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,670 مم، كما يسجل الوزن الفارغ نحو 1,370 كجم، مع اعتماد جنوط قياس 18 بوصة.

محرك ميتسوبيشي ASX موديل 2026

تعتمد ASX 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تبلغ 148 حصاناً مع عزم دوران يصل إلى 197 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، كما تعمل السيارة بنظام دفع رباعي، وبمعدل استهلاك للوقود يبلغ نحو 13.3 كم لكل لتر، مع خزان بسعة 63 لتراً.

تجهيزات ميتسوبيشي ASX موديل 2026

تأتي السيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2026 بحزمة من تجهيزات السلامة من بينها نظام منع انغلاق المكابح، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما تتوفر حساسات خلفية للمساعدة في الركن، بالإضافة إلى كاميرات خارجية تعزز من رؤية السائق ، وتشمل التجهيزات الوسائد الهوائية ومجموعة من الأنظمة الكهربائية مثل المرايا والنوافذ والقفل المركزي.

توفر ASX شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصات تدعم تكامل الهواتف الذكية عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات، إلى جانب شاشة عدادات توفر المعلومات الأساسية للسائق، كما تتضمن المقصورة مكيف هواء وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالإضافة إلى زر تشغيل وإيقاف المحرك.

سعر ميتسوبيشي ASX موديل 2026 في السعودية

تقدم السيارة في السوق السعودي بسعر يبدأ من 106,731 ريال.