تصعيد تركي ضد السفير الأمريكي.. أربكان يطالب بتحرك رسمي ويرفض مزاعم "التقارب مع إسرائيل"
صور تكشف عن سيطرة القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار ومواصفات ميتسوبيشي ASX موديل 2026 في السعودية| صور

صبري طلبه

تواصل ميتسوبيشي اليابانية تعزيز تواجدها في السوق السعودي، عبر فئة الكروس أوفر المدمجة منها طراز ASX موديل 2026، الذي يأتي بطابع رياضي، إلى جانب مجموعة من التجهيزات.

أبعاد ميتسوبيشي ASX موديل 2026

يبلغ طول السيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2026 نحو 4,365 مم، مع عرض يصل إلى 1,810 مم وارتفاع 1,630 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,670 مم، كما يسجل الوزن الفارغ نحو 1,370 كجم، مع اعتماد جنوط قياس 18 بوصة.

محرك ميتسوبيشي ASX موديل 2026 

تعتمد ASX 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تبلغ 148 حصاناً مع عزم دوران يصل إلى 197 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، كما تعمل السيارة بنظام دفع رباعي، وبمعدل استهلاك للوقود يبلغ نحو 13.3 كم لكل لتر، مع خزان بسعة 63 لتراً.

تجهيزات ميتسوبيشي ASX موديل 2026

تأتي السيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2026 بحزمة من تجهيزات السلامة من بينها نظام منع انغلاق المكابح، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما تتوفر حساسات خلفية للمساعدة في الركن، بالإضافة إلى كاميرات خارجية تعزز من رؤية السائق ، وتشمل التجهيزات الوسائد الهوائية ومجموعة من الأنظمة الكهربائية مثل المرايا والنوافذ والقفل المركزي.

توفر ASX شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصات تدعم تكامل الهواتف الذكية عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات، إلى جانب شاشة عدادات توفر المعلومات الأساسية للسائق، كما تتضمن المقصورة مكيف هواء وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالإضافة إلى زر تشغيل وإيقاف المحرك.

سعر ميتسوبيشي ASX موديل 2026 في السعودية

تقدم السيارة في السوق السعودي بسعر يبدأ من 106,731 ريال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ترشيحاتنا

سلة الزمالك

عضو بمجلس الزمالك: فريق الكرة يسير بثبات.. والجمهور سر عودة كأس مصر للسلة

أيمن الغباشي

أيمن الغباشي: فخور بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا.. وأرحب بالعودة للدوري المصري

حسين لبيب

شبانة: أدعو حسام المندوه للتعلم من حسين لبيب

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

