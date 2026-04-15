شاهد | ميتسوبيشي تريتون رايدر 2026 الجديدة

كشفت شركة ميتسوبيشي عن طرازها الجديد ميتسوبيشي تريتون رايدر موديل 2026، وتنتمي تريتون رايدر لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، فورد رينجر تريمور (Ford Ranger Tremor)، ونيسان نافارا برو-4X ، وفورد رينجر رابتر (Ford Ranger Raptor).

سيارة ميتسوبيشي تريتون رايدر موديل 2026 الجديدة

مواصفات ميتسوبيشي تريتون رايدر موديل 2026

زودت سيارة ميتسوبيشي تريتون رايدر موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق خاص، وبها حماية إضافية أسفل الهيكل، وبها جنوط ROH مقاس 18 بوصه باللون البرونزي المصقول، وبها شعار كرومي على الشبك الأمامي، وبها لمسات باللون الرمادي الداكن الدافئ، وبها صداد ورسومات جانبية تحمل اسم Sandstorm، وقضبان حماية جانبية وخلفي رياضي مع لمسات حمراء.

بالاضافة إلي ان سيارة ميتسوبيشي تريتون رايدر موديل 2026 بها، شعارات رايدر في الداخل على مساند الرأس والكونسول الوسطي، وبها فرش جلدي أسود، وبها خياطة برتقالية، وبها نظام تعليق يعتمد علي ممتصات صدمات أمامية خاصة (Front Dampers) مزودة بنابض ارتداد داخلي (Internal Rebound Spring)، وبها نوابض أمامية جديدة (Front Springs)، وبها محددات صدمات معدلة (Bump Stops).

محرك ميتسوبيشي تريتون رايدر موديل 2026

تحصل سيارة ميتسوبيشي تريتون رايدر موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2400 سي سي توين تيربو ، وتنتج قوة 201 حصان، وعزم دوران 470 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة ميتسوبيشي في صناعة السيارات

تأسست ميتسوبيشي المتخصصة في صناعة السيارات عام 1917، وعملت علي إنتاج أول سيارة يابانية "موديل A"، وتطورت من قسم لبناء السفن والصناعات الثقيلة إلى شركة مستقلة باسم "ميتسوبيشي موتورز" عام 1970، واشتهرت بالابتكار وسيارات الدفع الرباعي منها، "باجيرو"، و"لانسر إيفولوشن" .