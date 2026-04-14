قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالطريق الساحلى القنطرة شرق / العريش / رفح
الزمالك على أعتاب النهائي.. مشوار الأبيض في الكونفدرالية حتى مواجهة شباب بلوزداد
213 مليون جنيه إعانات من صندوق الطوارئ لعمال منشآت متعثرة
محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية لبحث أمن الحدود والسيادة
"ترسانة طبية عائمة" تصل شرم الشيخ.. لنش إسعاف بحري متطور يعزز جاهزية جنوب سيناء لإنقاذ الأرواح
الكرملين: قضايا الحد من الأسلحة النووية ذات أهمية جوهرية بالنسبة لروسيا
إيطاليا: تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل
جيش الاحتلال يعترف بإصابة 10 جنود منهم 3 بحالة خطيرة في اشتباكات مع المقاومة
تطورات جديدة في أزمة رمضان صبحي.. قبول الطعن ينعش آمال العودة.. اعرف القصة كاملة
في تصعيد استيطاني بالضفة.. إعادة إقامة مستوطنة "سا-نور" بعد عشرين عامًا على تفكيكها
منهم 3 خطيرة.. إصابة 10 جنود إسرائيليين في اشتباكات ببنت جبيل جنوب لبنان
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: إغلاق مضيق هرمز يهدد الأمن الغذائي العالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

هيونداي تكشف عن شاحنة نصف نقل جديدة لإصلاح ما أفسدته سانتا كروز

عزة عاطف

أكدت تقارير أن شركة هيونداي الكورية تضع اللمسات الأخيرة على شاحنة بيك آب متوسطة الحجم، تهدف من خلالها إلى اقتناص حصة أكبر في سوق الشاحنات العالمي الذي يشهد طلبًا متزايدًا. 

ويبدو أن الصانع الكوري قد استخلص الدروس من تجربة طراز سانتا كروز، حيث تشير التوقعات إلى أن الشاحنة القادمة ستستلهم الكثير من ملامح طراز بولدر الاختباري، 

مع التركيز على طابع أكثر عملية وقوة يتناسب مع احتياجات الطرق الوعرة والمهام الشاقة.

العودة للأزرار الحقيقية والتركيز على العملية

أحد أبرز التسريبات المتعلقة بالمقصورة الداخلية للشاحنة الجديدة هو توجه هيونداي للاحتفاظ بالأزرار المادية التقليدية بدلاً من الاعتماد الكلي على الشاشات التي تعمل باللمس. 

تأتي هذه الخطوة استجابة لشكاوى العديد من ملاك الشاحنات الذين يفضلون التحكم المباشر والسريع في وظائف السيارة أثناء القيادة، خاصة في الظروف القاسية.

ومن المتوقع أن تقدم الشاحنة مساحة تخزين خلفية أكبر وقدرات سحب تتفوق على ما قدمته سانتا كروز، مما يجعلها منافساً مباشراً للعمالقة في هذا القطاع.طموحات عالمية في أسواق البيك آب الكبرى

تدرك هيونداي جيدًا أن قطاع الشاحنات المتوسطة هو قطاع لا يمكن تجاهله، خاصة في السوق الأمريكي الذي يمثل معقلاً لهذا النوع من المركبات.

في سياق متصل، أكدت تقارير صحفية من أستراليا أن سقف التوقعات مرتفع جداً هناك، حيث تحظى شاحنات البيك آب أو ما يعرف بـ "اليوت" (Ute) بشعبية جارفة. 

وبهذا التوسع، تسعى هيونداي لتقديم منتج عالمي يجمع بين الاعتمادية الكورية والتصميم الذي يلبي رغبات عشاق المغامرة والعمل الميداني في آن واحد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

أرشيفية

تفاصيل السجن لعامل بتهمة خطف وهتك عرض طفل في الزيتون

المتهمون

القبض على طرفى مشاجرة داخل محل شيشة إلكترونية

المتهمين

بالأسلحة البيضاء والحجارة.. القبض على طرفي مشاجرة في البحيرة

بالصور

اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة.. طعم خطير وتوفير يوصل للنص

مراسم تشييع جثمان والد زوجة الفنان سيد رجب من مسجد أسد بن فرات بالدقي

بدائل صحية للفسيخ والرنجة.. أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب بدون مخاطر

سر ورق الكرنب على الثدي والرأس والقدم ..شاهدى ماذا يحدث لجسمك؟

فيديو

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد