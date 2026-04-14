هيونداي تكشف عن شاحنة نصف نقل جديدة لإصلاح ما أفسدته سانتا كروز

أكدت تقارير أن شركة هيونداي الكورية تضع اللمسات الأخيرة على شاحنة بيك آب متوسطة الحجم، تهدف من خلالها إلى اقتناص حصة أكبر في سوق الشاحنات العالمي الذي يشهد طلبًا متزايدًا.

ويبدو أن الصانع الكوري قد استخلص الدروس من تجربة طراز سانتا كروز، حيث تشير التوقعات إلى أن الشاحنة القادمة ستستلهم الكثير من ملامح طراز بولدر الاختباري،

مع التركيز على طابع أكثر عملية وقوة يتناسب مع احتياجات الطرق الوعرة والمهام الشاقة.

العودة للأزرار الحقيقية والتركيز على العملية

أحد أبرز التسريبات المتعلقة بالمقصورة الداخلية للشاحنة الجديدة هو توجه هيونداي للاحتفاظ بالأزرار المادية التقليدية بدلاً من الاعتماد الكلي على الشاشات التي تعمل باللمس.

تأتي هذه الخطوة استجابة لشكاوى العديد من ملاك الشاحنات الذين يفضلون التحكم المباشر والسريع في وظائف السيارة أثناء القيادة، خاصة في الظروف القاسية.

ومن المتوقع أن تقدم الشاحنة مساحة تخزين خلفية أكبر وقدرات سحب تتفوق على ما قدمته سانتا كروز، مما يجعلها منافساً مباشراً للعمالقة في هذا القطاع.طموحات عالمية في أسواق البيك آب الكبرى

تدرك هيونداي جيدًا أن قطاع الشاحنات المتوسطة هو قطاع لا يمكن تجاهله، خاصة في السوق الأمريكي الذي يمثل معقلاً لهذا النوع من المركبات.

في سياق متصل، أكدت تقارير صحفية من أستراليا أن سقف التوقعات مرتفع جداً هناك، حيث تحظى شاحنات البيك آب أو ما يعرف بـ "اليوت" (Ute) بشعبية جارفة.

وبهذا التوسع، تسعى هيونداي لتقديم منتج عالمي يجمع بين الاعتمادية الكورية والتصميم الذي يلبي رغبات عشاق المغامرة والعمل الميداني في آن واحد.