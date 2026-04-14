أول تعليق من شركة BYD على الحريق الضخم داخل مصنعها

أصدرت شركة BYD الصينية بيانًا رسميًا عاجلاً عقب حادث الحريق الذي اندلع في منشأتها بحي بينجشان في مدينة شنتشن ابيوم 14 أبريل 2026، لطمأنة الأسواق والمستثمرين حول تداعيات الواقعة.

وأكدت الشركة أن الحريق تم إخماده بالكامل بفضل التدخل السريع لفرق الإطفاء، مشددة على عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية بين الموظفين أو سكان المنطقة المحيطة.

توضيح طبيعة الموقع والمتضررين

وأوضحت الشركة في بيانها أن النيران اندلعت في مرآب مخصص حصريًا لسيارات الاختبار والوحدات الخردة التي انتهى عمرها الافتراضي وكانت تنتظر عمليات التخلص منها، مؤكدة أن الحادث وقع بعيدًا عن ورش التصنيع الرئيسية وخطوط إنتاج الموديلات المخصصة للتسليم.

ويهدف هذا التوضيح إلى دحض أي مخاوف بشأن تأثر سلسلة التوريد أو تأخير تسليمات السيارات الجديدة للعملاء داخل الصين أو خارجها.

تبرئة التكنولوجيا والبطاريات

في خطوة حاسمة لحماية سمعتها التقنية، أشارت الشركة إلى أن التحقيقات الأولية تبرئ تمامًا أنظمة البطاريات أو تكنولوجيا الاحتراق الذاتي من التسبب في الحادث.

وأكدت أن الحريق نشب نتيجة خطأ إجرائي من قبل مقاول خارجي أثناء تفكيك معدات قديمة، مما أدى لاشتعال مواد عازلة، وهو ما يعزز ثقة المستهلكين في معايير الأمان الخاصة بسيارات BYD الكهربائية والهجينة التي تتصدر مبيعاتها السوق العالمي في عام 2026.