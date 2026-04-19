مواصفات ميتسوبيشي دستنيتور 2027 الجديدة وسعرها في الإمارات

تواصل ميتسوبيشي اليابانية تعزيز تواجدها في الإمارات من خلال تقديم طراز دستنيتور 2027، الذي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، مع مظهر عصري وحزمة كبيرة من التجهيزات.

تصميم ميتسوبيشي دستنيتور 2027

يحمل الطراز الجديد ملامح تصميمية تتجه نحو الطابع الهجومي في الواجهة الأمامية، حيث تظهر الشبكة الأمامية بحجم كبير، كما تعتمد على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED بتصميم حاد، وتأتي السيارة مزودة بعجلات قياس 18 بوصة، إلى جانب مرايا جانبية كهربائية مدمجة بإشارات انعطاف، وبسقف بانورامي.

ميتسوبيشي دستنيتور 2027

تجهيزات ميتسوبيشي دستنيتور 2027

تضم السيارة ميتسوبيشي دستنيتور 2027 شاشة مركزية من نوع Monolithic Display بقياس 12.3 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto. كما تحتوي على شاشة عدادات رقمية بحجم 8 بوصات لعرض المعلومات الأساسية للسائق.

وتوفر المقصورة إضاءة محيطية يمكن تخصيصها عبر 64 لونا، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف ومنافذ شحن مخصصة للركاب في المقاعد الخلفية، وبنظام صوتي يضم 8 مكبرات، مكيف هواء أوتوماتيكي، مقاعد ذات تحكم كهربائي.

ميتسوبيشي دستنيتور 2027

تأتي السيارة ميتسوبيشي دستنيتور 2027 مزودة بعدد من الأنظمة التي تدعم السائق أثناء القيادة، من بينها حساسات ركن أمامية وخلفية تسهل عملية الاصطفاف، إلى جانب كاميرا للمتابعة، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل مانعة للانغلاق، نظام الثبات الالكتروني، مثبت سرعة تكيفي، تقنيات رصد النقاط العمياء، التحذير من مغادرة المسار.

أداء ميتسوبيشي دستنيتور 2027

تعتمد السيارة ميتسوبيشي دستنيتور 2027 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع خيارات تتعلق بأوضاع القيادة، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك MIVEC سعة 1500 سي سي مقترن بشاحن توربيني.

سعر ميتسوبيشي دستنيتور 2027 في الإمارات

تُطرح ميتسوبيشي دستنيتور 2027 في السوق الإماراتي بسعر يبدأ من 69,900 درهم.