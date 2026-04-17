بعد 24 ساعة.. إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي
مصر في صدارة التحرك الإقليمي.. تقدير دولي لدور القاهرة في احتواء الأزمات
جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة اللبنانيين إلى 55 قرية
انطلاق اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
الصحة تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجاته
بعائد 4.90%.. تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية من البنك الأهلي 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كهربائية بالكامل.. ريفيان R1T بتصميم الـ بيك أب | صور

ريفيان R1T
ريفيان R1T
صبري طلبه

تواصل ريفيان ترسيخ مكانتها في سوق المركبات الكهربائية من خلال شاحنتها Rivian R1T، التي تأتي بتصميم بيك أب متعددة الاستخدام، مع تقديم قدرات تجمع بين التقنيات العالية من حيث الأداء والتكنولوجيا الحديثة. 

أبعاد ريفيان R1T

يبلغ طول الشاحنة ريفيان R1T نحو 5,515 مم، فيما يصل عرضها إلى 2,083 مم، مع ارتفاع يقدر بحوالي 1,833 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,449 مم، إلى جانب اعتمادها على عجلات قياس 20 بوصة بالناحية الأمامية والخلفية.

ريفيان R1T

محركات ريفيان R1T

توفر ريفيان أكثر من منظومة دفع لهذا الطراز، تبدأ بنظام ثنائي المحركات بقوة إجمالية تبلغ 533 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 827 نيوتن متر، ويتيح هذا التكوين تسارعًا من السكون إلى نحو 96 كيلومترًا في الساعة خلال 4.5 ثانية، مع مدى قيادة يصل إلى 434 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، كما يدعم هذا الإصدار قدرة سحب تصل إلى نحو 3.5 طن، مع حمولة تقارب 900 كيلوجرام.

ريفيان R1T

وتقدم السيارة بنسخة ذات ثلاثة محركات كهربائية، حيث تصل القوة إلى 850 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 1,495 نيوتن متر، ويترجم ذلك إلى تسارع أسرع يقترب من 2.9 ثانية لنفس السرعة، إلى جانب مدى قيادة ممتد يصل إلى نحو 597 كيلومترًا، بينما ترتفع قدرة السحب في هذا الإصدار إلى ما يقارب 5 أطنان.

ريفيان R1T

تجهيزات السيارة ريفيان R1T

تقدم المقصورة الداخلية للسيارة ريفيان R1T مزيجًا من التقنيات المتقدمة والطابع العصري، حيث تتوسطها شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 15.6 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي مع أنظمة الهواتف الذكية، كما تضم لوحة عدادات رقمية بحجم 12.3 بوصة، ويشمل النظام الداخلي مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

ريفيان R1T

وزُودت الشاحنة بحزمة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق، تشمل مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه عند حركة المرور الخلفية، إلى جانب أنظمة التحذير من مغادرة المسار ومساعد البقاء داخله. 

ريفيان R1T

كما تتوفر حساسات ركن أمامية وخلفية، مدعومة بنظام كاميرات محيطية يوفر رؤية شاملة بزاوية 360 درجة، ويكتمل ذلك بوجود عدد من الوسائد الهوائية التي تعزز حماية الركاب في حالات الطوارئ.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

ترشيحاتنا

القمح

بسبب حصاد القمح وتوريده.. إحالة مخالفات بمحافظتي المنيا وقنا للنيابة العامة

مؤسسة زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة حول "مستقبل المتحف المصري"

التضامن الاجتماعى

التضامن :" مودة" ينظم معسكرا تدريبياً بالتعاون مع مبادرة “رجل” في المنيا

بالصور

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد