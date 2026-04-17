كهربائية بالكامل.. ريفيان R1T بتصميم الـ بيك أب | صور

تواصل ريفيان ترسيخ مكانتها في سوق المركبات الكهربائية من خلال شاحنتها Rivian R1T، التي تأتي بتصميم بيك أب متعددة الاستخدام، مع تقديم قدرات تجمع بين التقنيات العالية من حيث الأداء والتكنولوجيا الحديثة.

أبعاد ريفيان R1T

يبلغ طول الشاحنة ريفيان R1T نحو 5,515 مم، فيما يصل عرضها إلى 2,083 مم، مع ارتفاع يقدر بحوالي 1,833 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,449 مم، إلى جانب اعتمادها على عجلات قياس 20 بوصة بالناحية الأمامية والخلفية.

محركات ريفيان R1T

توفر ريفيان أكثر من منظومة دفع لهذا الطراز، تبدأ بنظام ثنائي المحركات بقوة إجمالية تبلغ 533 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 827 نيوتن متر، ويتيح هذا التكوين تسارعًا من السكون إلى نحو 96 كيلومترًا في الساعة خلال 4.5 ثانية، مع مدى قيادة يصل إلى 434 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، كما يدعم هذا الإصدار قدرة سحب تصل إلى نحو 3.5 طن، مع حمولة تقارب 900 كيلوجرام.

وتقدم السيارة بنسخة ذات ثلاثة محركات كهربائية، حيث تصل القوة إلى 850 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 1,495 نيوتن متر، ويترجم ذلك إلى تسارع أسرع يقترب من 2.9 ثانية لنفس السرعة، إلى جانب مدى قيادة ممتد يصل إلى نحو 597 كيلومترًا، بينما ترتفع قدرة السحب في هذا الإصدار إلى ما يقارب 5 أطنان.

تجهيزات السيارة ريفيان R1T

تقدم المقصورة الداخلية للسيارة ريفيان R1T مزيجًا من التقنيات المتقدمة والطابع العصري، حيث تتوسطها شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 15.6 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي مع أنظمة الهواتف الذكية، كما تضم لوحة عدادات رقمية بحجم 12.3 بوصة، ويشمل النظام الداخلي مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

وزُودت الشاحنة بحزمة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق، تشمل مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه عند حركة المرور الخلفية، إلى جانب أنظمة التحذير من مغادرة المسار ومساعد البقاء داخله.

كما تتوفر حساسات ركن أمامية وخلفية، مدعومة بنظام كاميرات محيطية يوفر رؤية شاملة بزاوية 360 درجة، ويكتمل ذلك بوجود عدد من الوسائد الهوائية التي تعزز حماية الركاب في حالات الطوارئ.