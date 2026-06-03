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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود كهربا: جمهور الزمالك لسه بيحبني وأنا بحبهم ومسامح أي حد شتـ مني

كهربا
كهربا
علا محمد

تحدث اللاعب محمود كهربا عن علاقته بجماهير نادي الزمالك، مؤكدًا أنه لا يحمل أي خلافات معهم رغم الهجوم الذي تعرض له في بعض المباريات الأخيرة.

وقال كهربا، خلال ظهوره في بودكاست «ملعبنا»، إن جمهور الزمالك لا يزال يكن له الحب، مضيفًا: «جمهور الزمالك لسه بيحبوني وأنا بحبهم ومفيش مشاكل بيني وبينهم، ولعبت قدامهم ماتشين ومبقاش فيه حاجة».

وأضاف لاعب الأهلي السابق: «الناس اللي شتموني قولتلهم على راسي، وده الطبيعي، خلاص مهما تغلط فيا أنا كبرت واتعودت على كل حاجة، فمهما هتقول أنت على راسي وقول اللي أنت عاوزه».

وتابع: «مش كل الجمهور بيشتمني، ممكن واحد بس يطلع يشتم، وفي الماتش اللي فات قدام الزمالك واحد شتمني وأنا خارج، وناس كتير بعتولي الفيديو وقالولي اعمل فيه محضر».

وأشار كهربا إلى أنه رفض اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المشجع، قائلًا: «لو عملت فيه محضر هيتحبس، لكن قولتلهم لا، ربنا يهديه أنا مش هأذيه، يمكن يكون متعصب بعد تعادل الزمالك وطلع غضبه كله فيا، وأنا هستحمله عادي».

محمود كهربا كهربا نادي الزمالك الزمالك جماهير نادي الزمالك

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