هاخد حقي عند ربنا .. كهربا يهاجم مجدي عبدالغني بسبب غرامة الزمالك

أكد محمود كهربا، نجم الأهلي السابق أنه لم يكن يشك لحظة في الفوز بقضيته ضد نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الأزمة تعود إلى طريقة توثيق عقده مع النادي خلال فترة تواجده داخل القلعة البيضاء.

وقال محمود كهربا، خلال ظهوره في بودكاست «ملعبنا»، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أصدر حكمه ضده بعد إرسال إفادة من اتحاد الكرة المصري تؤكد صحة العقد، موضحًا أن مجدي عبد الغني أبلغ الاتحاد الدولي بأن العقد سليم رغم توقيعه قبل توثيقه بفترة طويلة.

وأضاف: «العقد كنت ماضيه قبل ما يتوثق بسنتين، وده يخليه لاغي، لأن كل موسم بيكون له عقود بلون مختلف، والعقد بتاعي كان بلون مختلف عن الموسم اللي اتوثق فيه».

وتابع لاعب الأهلي السابق: «لحد النهاردة بحسبن على كل واحد أذاني في القصة دي، وبحسبن على مجدي عبد الغني، وهاخد حقي عند ربنا».

وأشار كهربا إلى أن الله عوضه بعد فترة الإيقاف التي تعرض لها، قائلًا: «ربنا كرمني بعد إيقاف 6 شهور، ورجعت اتألقت مع الأهلي رغم إني كنت بلعب في مركز مش مركزي، وعملت موسم كبير وقدرت أدفع الغرامة رغم إن ناس كتير قالت إني هبطل كورة ومش هعرف أدفعها».

واختتم تصريحاته قائلًا: «ربنا عوضني ببطولات كبيرة مع الأهلي، زي الدوري والكأس والسوبر ودوري أبطال أفريقيا، وكمان بقيت هداف أفريقيا، ومرتضى منصور اللي كان بيقولي هبطلك كورة وهقعدك في البيت هو اللي قعد في البيت».