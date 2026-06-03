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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مسخر حياتي لأبويا وأمي.. كهربا يكشف كواليس بدايته الصعبة

كهربا
كهربا
محمد بدران

أكد محمود كهربا نجم الاهلي السابق، أن أسرته لعبت الدور الأكبر في مسيرته الكروية منذ بداياته، مشيرًا إلى أن والده ووالدته تحملا معه الكثير من الصعوبات حتى وصل إلى الاحتراف والشهرة.

وقال كهربا، خلال ظهوره في بودكاست «ملعبنا»، إن والده كان يرافقه يوميًا إلى التدريبات لسنوات طويلة، مضيفًا: «وأنا صغير والدي فضل سنين يوديني ويجيبني من تمرين الكورة، وأهلي ليهم دور كبير أوي في حياتي وساعدوني كتير».

وأضاف لاعب الأهلي السابق: «أول ما وصلت 16 سنة وعملت أول عقد، خدت كل الفلوس وادتها لوالدي ووالدتي، وقلتلهم انتوا تعبتوا معايا كتير في حياتي.. اعملوا اللي انتوا عايزينه بالفلوس دي».

وتابع كهربا: «هما كل حاجة ليا، وبعمل كل حاجة ليهم وعشانهم، وأنا مسخر حياتي كلها لأبويا وأمي وأختي وأخويا، ولحد النهاردة رغم إن عندي 32 سنة، لكن برجع لهم في أي حاجة في حياتي».

محمود كهربا الاهلي اسرته بداياته

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