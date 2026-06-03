لابد من التدعيم.. طلعت يوسف: موسم الزمالك القادم سيكون صعبًا للغاية

أكد طلعت يوسف، نجم الاتحاد السكندري السابق، في تصريحات إذاعية، أن الموسم المقبل سيكون صعبًا للغاية على نادي الزمالك في حال استمرار نفس ظروف الموسم الحالي، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تقييم شامل داخل الفريق.

وأوضح طلعت يوسف أنه لا يتوقع رحيل أي لاعب من صفوف الزمالك قبل دراسة الموقف بشكل دقيق، مؤكدًا أن إدارة النادي مطالبة بحسم الملفات الفنية والإدارية أولًا.

وأضاف أن اللاعب محمد شحاتة لا يُعد مدافعًا، لافتًا إلى أن الفريق يحتاج إلى تدعيم مركز الدفاع بثلاثة لاعبين على الأقل.

وتابع أن الاعتماد على الثنائي ناصر منسي وعدي الدباغ فقط في خط الهجوم لن يكون كافيًا حال المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، مطالبًا بصفقات هجومية قوية لدعم الفريق.

وأشار إلى أن التحسن النسبي في مستوى الزمالك خلال بعض الفترات جاء نتيجة منح المدرب معتمد جمال الفرصة لعدد من الناشئين، ما ساهم في ظهور عناصر جديدة داخل الفريق.

واختتم تصريحاته بالتعبير عن استغرابه من رد فعل جماهير الزمالك بعد الخسارة من الأهلي بثلاثية، مؤكدًا أن ما حدث لم يكن متوقعًا بهذا الشكل.