دخلت الحجز.. كهربا يكشف كواليس صادمة من فترة احترافه بالكويت

كشف محمود كهربا عن تعرضه لموقف صعب خلال فترة احترافه مع نادي القادسية الكويتي، بسبب أزمة تتعلق بالإقامة وتأشيرة السفر.

وقال كهربا، خلال ظهوره في بودكاست «ملعبنا»، إن رئيس نادي القادسية لم يقم بإنهاء إجراءات إقامته، ما تسبب في دخوله بأزمة قانونية دون علمه.

وأضاف: «رئيس القادسية الكويتي عمل معايا حركة وحشة أوي، معملوليش إقامة وكسرت فيزا زيارة، والفيزا خلصت وأنا معرفش حاجة، كانت مدتها 3 شهور وكنت بطلع وبرجع».

وتابع لاعب الأهلي السابق: «لما روحت المطار لقيت نفسي كاسر فيزا، ومسكوني ودخلت أوضة حجز لمدة ساعة ونص».

واستكمل كهربا حديثه ساخرًا من الموقف: «كان معايا 13 واحد مصري، وكلهم مصدقوش، فيه واحد أول ما دخلت كان نايم، صحوه وبصلي وقالي: هو أنت كهربا ولا لأ؟ لا يا عم أنا بحلم.. وبعدها غطى نفسه ونام تاني».