الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

كل ما تريد معرفته عن BYD أتو 8 موديل 2026

صبري طلبه

تعزز BYD من حضورها في فئة السيارات متعددة الاستخدامات من خلال تقديم طرازات متنوعة ومن بينها السيارة BYD Atto 8 موديل 2026 والتي تعد أحد أحدث هذه الإصدارات. 

أبعاد BYD أتو 8 موديل 2026

تنتمي السيارة BYD أتو 8 موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، حيث يبلغ طولها 5,040 مم، مع عرض يصل إلى 1,996 مم وارتفاع عند 1,760 مم، وتعتمد على قاعدة عجلات بطول 2,950 مم، كما تأتي مجهزة بجنوط قياس 21 بوصة.

أداء ومحرك BYD أتو 8 موديل 2026

تعتمد السيارة BYD أتو 8 موديل 2026 على نظام هجين قابل للشحن يجمع بين محرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي، في النسخة ذات الدفع الأمامي، تصل القوة الإجمالية إلى 275 حصانًا، مع معدل استهلاك وقود يبلغ نحو 24.5 كم لكل لتر، كما توفر مدى قيادة كهربائي يصل إلى 58 كيلومترًا، بينما يصل المدى الإجمالي إلى نحو 728 كيلومترًا. 

وتتوفر السيارة أيضًا بفئة تعتمد على نظام دفع كلي، مع نفس المحرك الأساسي ولكن بقدرات أعلى، حيث تصل القوة الإجمالية إلى 480 حصانًا، وتنعكس هذه الزيادة على التسارع، إذ يمكن للسيارة الانطلاق من الثبات إلى 100 كم خلال 4.9 ثانية، كما توفر هذه النسخة مدى كهربائي يصل إلى 98 كيلومترًا، مع مدى إجمالي يبلغ 668 كيلومترًا.

مقصورة وتجهيزات BYD أتو 8 موديل 2026

تأتي BYD أتو 8 موديل 2026 بشاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 15.6 بوصة تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، مع توفر خاصية العرض على الزجاج الأمامي. كما تم تجهيز السيارة بنظام صوتي يضم 21 سماعة، وتحصل المقاعد الأمامية والخلفية على مزايا التعديل الكهربائي مع الذاكرة، بالإضافة إلى التبريد والتدليك، كما تأتي السيارة بنظام تكييف بتحكم أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

وتم تزويد السيارة بحزمة من أنظمة السلامة، تشمل حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرات محيطية بزاوية 360 درجة، إلى جانب أنظمة التحذير من التصادم الأمامي والخلفي، ومراقبة النقطة العمياء، كما تدعم السيارة أنظمة الحفاظ على المسار والتنبيه عند الخروج عنه، إضافة إلى مكابح الطوارئ الذاتية ومثبت سرعة متكيف، وتحتوي على 11 وسادة هوائية، إلى جانب أنظمة الثبات الإلكتروني ومساعد صعود المرتفعات.

أسعار السيارة BYD أتو 8 موديل 2026

تتراوح أسعار السيارة بين 156.900 ريال و179.900 ريال سعودي.

