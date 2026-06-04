غداً.. فصل الكهرباء عن قريتي الكراكات والكوم الطويل بكفر الشيخ

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار عن مغذي دخول الكراكات من محطة محولات كهرباء الحامول، غداً الجمعة الموافق 5 يونيو الجاري اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 11 صباحاً، وذلك لأعمال الصيانة الدورية.

وأوضح قطاع كهرباء كفر الشيخ، في بيان اليوم الخميس، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قريتي الكراكات والكوم الطويل وتوابعهما بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

ويتقدم قطاع الكهرباء، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.