بمظهر الـ SUV.. ماذا تقدم بويك انكليف 2026 الجديدة؟

تطرح بويك طراز Buick Enclave 2026 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، مع تركيز واضح على الجمع بين المساحة الرحبة والتجهيزات التقنية، إلى جانب إطلالة الـ SUV.

أداء ومحرك بويك انكليف 2026

تعتمد السيارة بويك انكليف 2026 على محرك بنزين مزود بشاحن توربيني بسعة 2.5 لتر، مكون من 4 أسطوانات، وهو ما يمنحها قدرة تصل إلى 328 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 442 نيوتن متر.

ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، يعمل على نقل القوة إلى العجلات الأمامية ضمن نظام دفع أمامي، كما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ نحو 9.8 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 73 لترا.

أبعاد بويك انكليف 2026

يبلغ طول السيارة بويك انكليف 2026 نحو 5,273 مم، مع عرض يصل إلى 2,022 مم وارتفاع يبلغ 1,803 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,072 مم، وتبلغ مساحة صندوق الأمتعة 649 لترا، كما تأتي السيارة مزودة بجنوط قياس 22 بوصة وسقف بانورامي.

داخلية وتجهيزات بويك انكليف 2026

تعتمد بويك على شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 30 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر Apple CarPlay.

كما تحتوي على نظام صوتي من Bose مكون من 12 مكبرا، وتوفر السيارة نظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، مع فتحات تهوية مخصصة للصفين الثاني والثالث، إلى جانب فلتر لتنقية الهواء.

وتشمل التجهيزات أيضا مقاعد كهربائية وشاشة عرض على الزجاج الأمامي لعرض البيانات.

وتضم السيارة مجموعة متكاملة من أنظمة الأمان، حيث تحتوي على 8 وسائد هوائية، بما في ذلك الجوانب والصف الثاني، كما تتوفر أنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني.

وتدعم السيارة أنظمة مساعدة السائق مثل مثبت السرعة التكيفي، والتحذير من التصادم الأمامي، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ.