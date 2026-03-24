شاهد | بويك إنفيستا 2026 الجديدة

أعلنت شركة بويك عن طرازها الجديد بويك انفيستا موديل 2026، وتنتمي انفيستا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكوبيه، وتجمع بين التصميم الرياضي الأنيق والرحابة الداخلية والتقنيات الحديثة .

بويك انفيستا موديل 2026

أبعاد بويك انفيستا موديل 2026

بويك انفيستا موديل 2026

تأتى سيارة بويك انفيستا موديل 2026 في سوق السيارات بطول 4638 مم، وعرض 1816 مم، وارتفاع 1555 مم، وبها قاعدة عجلات مقاس 2692 مم .

مواصفات بويك انفيستا موديل 2026

زودت سيارة بويك انفيستا موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبكة أمامية كبيرة وجريئة على الواجهة، وبها مصابيح أمامية رفيعة بتقنية LED، وبها إضاءة نهارية LED بشكل أنيق أسفل الشبكة، لتضيف لمسة مستقبلية، وبها مقابض شبه مخفية، وبها جنوط 17 بوصة، وبها مرايات خارجية مزودة بإشارات انعطاف وخاصية الضبط الكهربائي والتدفئة.

بويك انفيستا موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة بويك انفيستا موديل 2026 بها، مصابيح خلفية بتقنية LED تمتد بشكل عرضي لتبرز اتساع السيارة، وبها صداد خلفي رياضي مع فتحات تهوية مزيفة، وبها سقف بانوراما، وعادم مزدوج الشكل، وبها تكيف أوتوماتيك، وبها شاشة عدادات مقاس 8 بوصة رقمية بالكامل، وشاحن الهاتف اللاسلكي، وبها Apple CarPlay و Android Auto بشكل لاسلكي، مما يسمح لك باستخدام تطبيقات هاتفك دون الحاجة إلى كابلات.

وسائل الأمان بـ بويك انفيستا موديل 2026

بويك انفيستا موديل 2026

تحتيو سيارة بويك انفيستا موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح (EBD، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC)، ونظام التحكم في قوى الجر (TCS)، ونظام مساعد صعود المرتفعات (HSA)، ونظام تثبيت السرعة، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، ونظام المكابح الطارئة الذاتية، ونظام تحذير الخروج عن المسار مع مساعد البقاء في المسار.

محرك بويك انفيستا موديل 2026

بويك انفيستا موديل 2026

تحصل سيارة بويك انفيستا موديل 2026 علي قوتها من محرك 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 137 حصان، وعزم دوران 220 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لتر .