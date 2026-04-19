830 حصانًا.. فيراري 12 شيلندري سبايدر بقدرات خارقة

تُقدم فيراري طراز Ferrari 12Cilindri Spider كأحد أحدث إصداراتها في فئة السيارات الرياضية المكشوفة، حيث يجمع هذا النموذج بين الأداء العالي والتصميم الأنيق، مما يمنحها قدرة مميزة من جانب التسارع، وخاصة انها تعتمد على محرك بقوة 830 حصانًا.

محرك فيراري 12 شيلندري سبايدر

تعتمد فيراري 12 شيلندري سبايدر على محرك مكون من 12 أسطوانة بسعة 6.5 لتر، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 830 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 678 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 8 سرعات، كما تأتي السيارة بخزان وقود بسعة 92 لترا.

فيراري 12 شيلندري سبايدر

تسارع وأداء فيراري 12 شيلندري سبايدر

تستطيع فيراري 12 شيلندري سبايدر التسارع من الثبات 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 2.95 ثانية، أما السرعة القصوى فتصل إلى 340 كم في الساعة، وهي أرقام تضعها في نطاق السيارات الخارقة من حيث التسارع والاستجابة.

فيراري 12 شيلندري سبايدر

أبعاد فيراري 12 شيلندري سبايدر

يبلغ طول السيارة نحو 4,733 مم، مع عرض يصل إلى 2,176 مم وارتفاع منخفض عند 1,292 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,700 مم، بينما يبلغ وزنها 1,620 كجم دون ركاب. وتأتي مزودة بجنوط رياضية قياس 21 بوصة.

فيراري 12 شيلندري سبايدر

تجهيزات فيراري 12 شيلندري سبايدر

تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 10.25 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث وأنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto. كما تحتوي على شاشة عدادات رقمية كبيرة بحجم 15.6 بوصة لعرض البيانات الحيوية للسائق، ويشمل النظام الصوتي 15 مكبرا من Burmester، إلى جانب تجهيزات أخرى مثل الشاحن اللاسلكي ومكيف الهواء.

فيراري 12 شيلندري سبايدر

وتأتي فيراري 12 شيلندري سبايدر مزودة بمجموعة من الأنظمة التي تدعم السيطرة والثبات، من بينها المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني، كما تتوفر تقنيات إضافية مثل مراقبة النقاط العمياء ومثبت السرعة التكيفي.