هيرميس تنجح في تنفيذ طرح ثانوي لأسهم ڤاليو عبر سجل الاكتتاب المعجل بقيمة 53.8 مليون سهم
جيش الاحتلال: القضاء على قادة حزب الله في بنت جبيل قبل وقف إطلاق النار
جيش الاحتلال: اغتيال قائد حزب الله في بلدة بنت جبيل اللبنانية
البسمة تعود إلى 365 ألف عامل.. مصر تنقذ آلاف المصانع المتعثرة ضمن خطة شاملة لدعم الصناعة وخلق فرص العمل
مي سليم تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد
قلق داخل الزمالك .. أوروبا تراقب حسام عبد المجيد والنادي يدرس البيع أو التجديد .. سيناريوهات مصير اللاعب
هل يجوز الوضوء للصلاة أثناء الاستحمام؟.. الإفتاء توضح
بعد إعادة غلق مضيق هرمز.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد
مصرع سائق وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالمنوفية
مدبولي: الحكومة ماضية في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التنمية المتكاملة بسيناء
أحمد شوبير: اتجاه في الأهلي لإعادة تقييم رضا سليم
ديربي الميرسيسايد يشتعل.. 5 نجوم في ليفربول يقاتلون لإنقاذ موسمهم أمام إيفرتون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

830 حصانًا.. فيراري 12 شيلندري سبايدر بقدرات خارقة

صبري طلبه

تُقدم فيراري طراز Ferrari 12Cilindri Spider كأحد أحدث إصداراتها في فئة السيارات الرياضية المكشوفة، حيث يجمع هذا النموذج بين الأداء العالي والتصميم الأنيق، مما يمنحها قدرة مميزة من جانب التسارع، وخاصة انها تعتمد على محرك بقوة 830 حصانًا. 

محرك فيراري 12 شيلندري سبايدر 

تعتمد فيراري 12 شيلندري سبايدر على محرك مكون من 12 أسطوانة بسعة 6.5 لتر، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 830 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 678 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 8 سرعات، كما تأتي السيارة بخزان وقود بسعة 92 لترا.

تسارع وأداء فيراري 12 شيلندري سبايدر 

تستطيع فيراري 12 شيلندري سبايدر التسارع من الثبات 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 2.95 ثانية، أما السرعة القصوى فتصل إلى 340 كم في الساعة، وهي أرقام تضعها في نطاق السيارات الخارقة من حيث التسارع والاستجابة. 

أبعاد فيراري 12 شيلندري سبايدر

يبلغ طول السيارة نحو 4,733 مم، مع عرض يصل إلى 2,176 مم وارتفاع منخفض عند 1,292 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,700 مم، بينما يبلغ وزنها 1,620 كجم دون ركاب. وتأتي مزودة بجنوط رياضية قياس 21 بوصة.

تجهيزات فيراري 12 شيلندري سبايدر

تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 10.25 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث وأنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto. كما تحتوي على شاشة عدادات رقمية كبيرة بحجم 15.6 بوصة لعرض البيانات الحيوية للسائق، ويشمل النظام الصوتي 15 مكبرا من Burmester، إلى جانب تجهيزات أخرى مثل الشاحن اللاسلكي ومكيف الهواء.

وتأتي فيراري 12 شيلندري سبايدر مزودة بمجموعة من الأنظمة التي تدعم السيطرة والثبات، من بينها المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني، كما تتوفر تقنيات إضافية مثل مراقبة النقاط العمياء ومثبت السرعة التكيفي. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

ترشيحاتنا

فريق جراحى

تدخل جراحي دقيق بمستشفى دكرنس العام ينقذ حالة حرجة في جراحة المخ والأعصاب

انجاز طبي بمستشفي جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا يعلن نجاح فريق طبي في استئصال ورم خبيث يزن 2 كجم من طفلة 10 سنوات

المتهم

السخرية تحولت لمساءلة قانونية.. ضبط شاب صوّر مواطنين داخل مكتب تجنيد بسوهاج

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد