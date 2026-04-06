المواصفات الكاملة لسيارة فيراري بوروسانجوي الرياضية

تعد فيراري بوروسانجوي من أبرز السيارات الرياضية الخارقة، حيث تمثل تحولًا واضحًا في مسار الشركة الإيطالية، كونها أول سيارة SUV من علامة الحصان الشهير.

محرك وأداء فيراري بوروسانجوي

تعتمد فيراري بوروسانجوي على محرك بنزين مكون من 12 أسطوانة بسعة 6.5 لتر، ويولد المحرك قوة تصل إلى 715 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 716 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات، يعمل مع نظام دفع كلي.

أرقام وتسارع فيراري بوروسانجوي

تنعكس قوة المحرك على أداء السيارة بشكل مباشر، حيث تستطيع التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.3 ثانية، كما تصل سرعتها القصوى إلى 310 كيلومترات في الساعة.

أبعاد وتصميم فيراري بوروسانجوي

تعتمد فيراري بوروسانجوي على هيكل كبير نسبيًا من الفئة الرياضية الخارقة، حيث يبلغ طولها نحو 4.97 متر، مع عرض يتجاوز 2 متر وارتفاع يصل إلى 1.59 متر، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى أكثر من 3 أمتار، ويصل وزن السيارة إلى 2195 كجم بدون ركاب، بينما يبلغ قياس الجنوط الأمامية 22 بوصة والخلفية 23 بوصة، وهي مصنوعة من الألمنيوم.

مقصورة وتجهيزات فيراري بوروسانجوي

تقدم فيراري بوروسانجوي تجربة قيادة تركز على الطابع الرياضي، حيث تم تجهيز المقاعد الأمامية بتصميم داعم للسائق والراكب، وتضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه بقياس 10.25 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث وأنظمة الهواتف الذكية، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بنفس القياس، كما تأتي عجلة القيادة متعددة الوظائف لتسهيل التحكم، مع نظام تكييف أوتوماتيكي.

زودت فيراري بوروسانجوي بحزمة من أنظمة السلامة التي تتماشى مع قدراتها العالية، حيث تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما تتضمن أنظمة مساعدة مثل دعم صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، وحساسات حركة، كاميرات للمتابعة، قفل مركزي، بصمة.