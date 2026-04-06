رياضية فاخرة.. كل ما تريد معرفته عن هونشي E-HS9 2026| صور

تسعى هونشي الصينية إلى ترسيخ مكانتها في فئة السيارات الفاخرة من خلال طراز Hongqi E-HS9 2026، الذي يأتي كمنافس مباشر لعلامات عالمية عريقة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

أبعاد هونشي E-HS9 2026

يبلغ طول السيارة هونشي E-HS9 2026 نحو 5,209 مم، مع عرض يصل إلى 2,010 مم وارتفاع يبلغ 1,713 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,110 مم، كما تأتي مزودة بعجلات كبيرة بقياس 21 بوصة، وتوفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 438 لترًا.

هونشي E-HS9 2026 ومنظومة الدفع

تعتمد هونشي E-HS9 2026 على نظام دفع كهربائي بالكامل مدعوم بمحركين، ما يمنحها نظام دفع كلي يعزز الثبات والتحكم، وتبلغ القوة الإجمالية نحو 543 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 750 نيوتن متر.

وتعمل السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، كما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كم في الساعة، بينما تعتمد على بطارية بسعة 99 كيلوواط ساعة، تتيح مدى قيادة يصل إلى 441 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

تجهيزات هونشي E-HS9 2026

تشمل تجهيزات الحماية حساسات ركن أمامية وخلفية، إلى جانب كاميرات خارجية توفر رؤية شاملة، كما تأتي مزودة بنظام تثبيت سرعة متكيف، وأنظمة الحماية الأساسية مثل المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني.

وتدعم هذه المنظومة تقنيات إضافية مثل مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، فضلًا عن أنظمة التحذير من التصادم الأمامي، والكبح التلقائي في الحالات الطارئة، ونظام الحفاظ على المسار مع التنبيه عند الانحراف، ومراقبة النقاط العمياء.

تم تجهيز السيارة بسقف بانورامي، إلى جانب نظام صوتي يضم 12 مكبرًا، وتضم شاشة عرض كبيرة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، كما تأتي السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء أوتوماتيكي، ومقاعد كهربائية، بالإضافة إلى لوحة عدادات رقمية.