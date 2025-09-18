مواصفات وأسعار هونشي HS7 موديل 2025 في السوق السعودي| صور

تعزز هونشي الصينية من تألقها في السوق السعودي، بعد طرح السيارة HS7 موديل 2025، والتي تعد واحدة من أفخم السيارات المقدمة مع الصانع الصيني، مع تمتعها بعدد من التجهيزات، وتصميم خارجي ينتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

هونشي HS7 موديل 2025

محرك وأداء هونشي HS7 موديل 2025

تعتمد هونشي HS7 موديل 2025 على محرك سداسي الاسطوانات V6، سوبر تشارج، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 335 حصانًا، و445 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك، واستهلاك للوقود بنسبة 12.3 كم/لتر، مع تقنيات الجر الكلي للعجلات AWD.

مواصفات وتجهيزات هونشي HS7 موديل 2025

ترتكز السيارة هونشي HS7 موديل 2025 على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 19 و20 بوصة، مع التصميم الرياضي تظهر المصابيح الحادة والتي تتسم بالشراسة، حيث تعمل بتقنية LED LIGHT، بالإضافة إلى شبكة عملاقة الحجم، وسبويلر خلفي مثبت أعلى ناحية الزجاج.

هونشي HS7 موديل 2025

تضم السيارة هونشي HS7 موديل 2025 فتحة سقف بانوراما، حساسات ركن أمامية وخلفية، نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، شاشات عرض داخلية، مقاعد كهربائية أمامية وخلفية، تبريد وتدفئة، إلى جانب خاصية التدليك، مع زر تشغيل وإيقاف المحرك، وفرامل يد أوتو هولد.

هونشي HS7 موديل 2025

أسعار سيارة هونشي HS7 موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة هونشي HS7 موديل 2025 في السوق السعودي من خلال 3 فئات، الأولى Comfortable بسعر 181,900 ريال، والثانية Luxury بسعر 186,900 ريال، بينما يصل سعر الفئة الثالثة Deluxe إلى 203,900 ريال سعودي.