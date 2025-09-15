أصغر سيارة من فيات.. ماذا تقدم توبولينو 2025 الاقتصادية؟

تعزز العلامة الإيطالية فيات من تاريخها العريق والمميز في عالم صناعة السيارات، حيث قدمت مسيرة طويلة جمعت بين القدرات الفنية المختلفة، إلى جانب التصميمات الهيكلية، والتجهيزات الخاصة بكل إصدار وفئة.

ومن بين إصدارات فيات تعد توبولينو الصغيرة واحدة من أبرز الإصدارات التي قدمتها العلامة، بين موديلات 2025، ويرجع ذاك إلى تصميمها العصري، مع تمتعها بجانب اقتصادي كبير.

فيات توبولينو

مواصفات فيات توبولينو

تعتمد توبولينو على محرك كهربائي واحد، بقوة إجمالية قدرها 8 حصانًا، و44 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبطارية سعة 54 كيلوواط/ساعة، مع مدى كهربائي يقدر بحوالي 75 كيلومتر.

فيات توبولينو

تأتي سيارة فيات توبولينو بناقل سرعات أوتوماتيك مكون من سرعة واحدة، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 45 كيلومتر في الساعة، ومدة شحن منزلي تقدر بـ 4 ساعات وصولاً من 0 إلى 100%.

فيات توبولينو

ابرز تجهيزات فيات توبولينو

تضم السيارة توبولينو مكابح ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، برنامج الثبات الالكتروني ESP، نظام التحكم في قوى الجر، مرايات جانبية ذات تحكم يدوي، نظام ترفيهي.

فيات توبولينو

تصميم وأبعاد فيات توبولينو

تأتي السيارة توبولينو بجنوط فولاذية قياسها 14 بوصة، مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED LIGHT، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2 م، وبنسبة طول كلي بلغت 3 م، وعرض 1 م، و2 م للارتفاع الكلي، ويصل الوزن الإجمالي للسيارة 562 كيلوجرام.