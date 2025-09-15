أسعار ومواصفات نيسان باترول 2026 في السعودية

تعزز نيسان اليابانية من تواجدها القوي في السوق السعودي، من خلال سيارتها الشهيرة باترول، والتي تنطلق من خلال مجموعة من الفئات والتجهيزات، بداية من الفئة الأولى SE T2 التي تبدأ من 266,999 ريال، وصولًا إلى الفئة عالية التجهيزات نيسمو والتي تقدم بسعر 450,999 ريال سعودي.

مواصفات السيارة نيسان باترول 2026

إذا تحدثنا عن قدرات نيسمو نجدها تعتمد فنيًا على محرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3500 سي سي تيربو مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 495 حصانًا، و700 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات 9 غيار أوتوماتيك.

نيسان باترول نيسمو 2026

وتحتوي باترول نيسمو على مقصورة عصرية تضم 12 سماعة طراز Klipsch الفاخر، شاشة بقياس 28.6 بوصة تشمل العدادات عرض الوسائط، مع إمكانية دعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد، مكيف هواء أوتوماتيك.

نيسان باترول نيسمو 2026

وتضم السيارة إضاءة محيطة، مصابيح LED، كاميرات للمتابعة، رصد النقاط العمياء، مثبت سرعة تكيفي، نظام تحديد الحارة المرورية، مقاعد كهربائية، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، فتحة سقف زجاجية بانوراما.

نيسان باترول نيسمو 2026

أسعار السيارة نيسان باترول 2026 في السعودية

تبدأ أسعار السيارة من 266,999 ريال للفئة SE T2، وبسعر يتراوح بين 314,999 ريال و316,999 ريال للفئة SE Titanium وSE Titanium Plus، بينما تقدم الفئة الرابعة والخامسة بقيمة تتراوح بين 334,999 ريال، و 307,999 ريال سعودي.

وتبدأ أسعار الفئة LE T2 من 332,999 ريال، و 378,999 ريال للفئة LE Titanium، و380,999 ريال للفئة LE Titanium Plus، بينما تقدم الفئة LE Platinum City بسعر 419,999 ريال، وسعر يبلغ 380,999 ريال للفئة Pro 4X، وعن سعر Nismo الشهيرة يصل إلى 450,999 ريال سعودي.