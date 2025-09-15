إطلاق الجيل الجديد من رينو كليو 2026.. صور

تعد رينو الفرنسية واحدة من أعرق شركات تصنيع السيارات في العالم، حيث تمكنت طوال رحلتها أن تقدم مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، منها الأيقونة كليو صاحبة الشعبية العالية، والتي تعود من جديد ضمن موديلات 2026، لتعزز من تواجد الجيل الحالي ومواصلة مسيرة CLIO الشهيرة.

رينو كليو 2026 بمحركات هجينة

تعتمد رينو كليو 2026 على منظومة E-Tech الهجينة، حيث تستمد قوتها من محرك 1800 سي سي، مع 2 محرك كهربائية بقوة إجمالية قدرها 160 حصانًا، و170 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

رينو كليو 2026

تسارع ومدى رينو كليو الجديدة

يصل إجمالي مدى رينو كليو إلى 1000 كيلومتر، مع استهلاك وقود بمعدل 3.9 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 8.3 ثانية.

رينو كليو 2026

رينو كليو 2026 بخيارات فنية

تقدم السيارة رينو كليو 2026 بخيارات أخرى تتضمن الغاز والبنزين، سعة 1200 سي سي تيربو، 3 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانًا، و200 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع القدرة على الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0، خلال مدة تستغرق 10.1 ثانية.

رينو كليو 2026

مواصفات رينو كليو 2026

تأتي رينو كليو 2026 بتصميم الهاتشباك الشهير، مع مصابيح بتقنية LED، وإضاءة نهارية، سبويلر خلفي أعلى ناحية الزجاج، شبكة عصرية، نسبة طول 4.116 مم، و1.768 مم للعرض، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.591 مم، وجنوط رياضية، ومساحة تخزين تتسع إلى 391 لترًا.

رينو كليو 2026

تحتوي رينو كليو 2026 على شاحن لاسلكي للهواتف، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء أوتوماتيكي، شاشة ذات طابع مزدوج تشمل العدادات وعرض الوسائط المتعددة بقياس يصل إلى 10.1 بوصة.