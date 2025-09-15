قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

إيهما تفضل .. جاك JS6 أم هافال H6 موديل 2026

جاك JS6 إم هافال H6 موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جاك JS6 إم هافال H6 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ هافال H6 موديل 2026

هافال H6 موديل 2026

زودت سيارة هافال H6 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها وسائد هوائية جانبية .

محرك هافال H6 موديل 2026

هافال H6 موديل 2026

تستمد سيارة هافال H6 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 181 حصان، وبها عزم دوران 275 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هافال H6 موديل 2026

هافال H6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هافال H6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و399 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هافال H6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و555 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ جاك JS6 موديل 2026

جاك JS6 موديل 2026

تحتوي سيارة جاك JS6 موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للسائق، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات خلفيه .

محرك جاك JS6 موديل 2026

جاك JS6 موديل 2026

قوة سيارة جاك JS6 موديل 2026 تصل إلي 181 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 280 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جاك JS6 موديل 2026

جاك JS6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جاك JS6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جاك JS6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

