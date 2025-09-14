سعر نيسان ليف 2026 الجديدة في السعودية

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان ليف موديل 2026، وتنتمي ليف لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتظهر حاليا في جيلها الثالث .

نيسان ليف موديل 2026

تعتمد نيسان ليف الجيل الثالث موديل 2026 الجديدة على نسخة معدلة من منصة نيسان أريا الأكبر حجمًا ، وتتميز ببطاريات أكبر ومحركات أقوى ومدى قيادة أطول من ليف القديمة .

محرك نيسان ليف موديل 2026

تستمد سيارة نيسان ليف موديل 2026 قوتها من محرك مغناطيسي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك أحادي السرعة، وبها محول كهربائي، وتنتج قوة 214 حصان، وعزم دوران 261 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 75 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 488 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

تأتي نيسان ليف موديل 2026 الجديدة بمنفذي شحن، حيث يغطي الغطاء الموجود على الرفرف الأمامي الأيسر منفذ J1772 القادر على شحن تيار متردد بقوة 7.2 كيلوواط للشحن المنزلي، بينما المنفذ الأيمن هو منفذ NACS القادر على شحن تيار مستمر سريع بمعدلات تصل إلى 150 كيلوواط.

مواصفات نيسان ليف موديل 2026

زودت سيارة نيسان ليف موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام Google المدمج في نظام المعلومات والترفيه الجديد المتوافق مع الهاتف، وبها نظام تعليق خلفي متعدد الوصلات، ورف توجيه جديد، وأوضاع قيادة جديدة، وعزل صوتي .

بالاضافة إلي ان سيارة نيسان ليف موديل 2026 بها، وبها دواسات على عجلة القيادة لزيادة أو تقليل تأثير فرامل السيارة المتجددة، وبها زر E-Step الموجود على لوحة القيادة، وبها مقاعد مريحة، ومزيج رائع من الألوان والأشكال والقوام، وبها مقاعد مدفأة وفتحات تهوية خلفية، وبها مساحة تخزين أسفل الأرضية، وفاصل مدمج لتقسيم الصندوق عند الحاجة.

سعر نيسان ليف موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان ليف موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 119 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة نيسان ليف موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 152 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان ليف موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 157 ألف ريال سعودي .