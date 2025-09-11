أعلنت شركة لكزس عن طرازها الجديد عن طرازها الجديد لكزس IS موديل 2026 ، وتنتمي IS لفئة السيارات السيدان، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، بي إم دبليو الفئة الثالثة، ومرسيدس س كلاس، وتظهر لكزس بإطلالة أكثر جرأة وأناقة، مع تحسينات تقنية وداخلية.

مواصفات لكزس IS موديل 2026

تمتلك سيارة لكزس IS موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، لمسات تصميمية جديدة باللون الرمادي الأنيق المسمى Neutrino Gray، وبها جنوط رياضية مقاس 19 بوصه تتزين بفرامل حمراء تحمل شعار لكزس، وبها جناح أنيق يمنح السيارة لمسة رياضية دون أن تفقد أناقتها المعتادة.

بالاضافة إلي أن سيارة لكزس IS موديل 2026 بها، شاشتين رقميتين مقاس 12.3 بوصه إحداهما للعدادات والأخرى لنظام الترفيه والمعلومات، وبها فتحات هواء أكثر حدة وانسيابية، وبها أزرار عملية للتحكم في المقاعد المدفأة والمبردة، وبها مقبض ميكانيكي للتحكم بالصوت، وبها لمسات من ألياف البامبو الطبيعية على لوحة القيادة وحول زر التشغيل، وبها شاحن لاسلكي، ومنافذ شحن USB-C.

محرك لكزس IS موديل 2026

تستمد سيارة لكزس IS موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

ويوجد بـ سيارة لكزس IS موديل 2026 محرك اخر سعة 3500 سي سي ، بجانب نظام هجين جديد، يجمع بين محرك بنزين ومحرك كهربائي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وبها نظام توجيه كهربائي Rack-Parallel EPS، ونظام تعليق تكيفي جديد من نوع Solenoid-type adaptive suspension، يمنح السائق راحة أكبر على الطرق الممهدة ومرونة عالية في التعامل مع المنعطفات.

وجدير بالذكر ان سيارة لكزس IS تأتي كـ تجديد شامل يعكس توجه الشركة نحو سيارات أكثر عصرية وابتكارًا، والتصميم الخارجي أصبح أكثر جرأة، والداخلية أكثر فخامة وذكاء، وتم تحسين تجربة القيادة لتلبي توقعات عشاق الأداء والدقة.

سعر لكزس IS موديل 2026 في السعودية

الفئة الأولي من سيارة لكزس IS موديل 2026 تباع بسعر 187 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لكزس IS موديل 2026 تباع بسعر 249 ألف ريال سعودي .