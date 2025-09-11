منها تاليانت وأوبترا .. أرخص سيارات أوتوماتيك 2026 في مصر

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيفروليه أوبترا، ورينو تاليانت، وشيرى اريزو 5، ونيسان صنى ، ودونج فنج بوكس .

شيفروليه أوبترا موديل 2026

تستمد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها قوة 98 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 744 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 769 ألف جنيه .

رينو تاليانت موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة رينو تاليانت موديل 2026 يصل إلي 50 لتر، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، ومحرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها قوة 100 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع بسعر 799 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

سرعة سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 القصوي تصل إلي 180 كم/ساعة، وبها قوة 114 حصان، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 48 لتر .

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 675 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 725 ألف جنيه .

نيسان صني موديل 2026

تتسارع سيارة نيسان صني موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 41 لتر ، وبها قوة 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة نيسان صني موديل 2026 تباع بسعر 645 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صني موديل 2026 تباع بسعر 735 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صني موديل 2026 تباع بسعر 780 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صني موديل 2026 تباع بسعر 810 ألف جنيه .

دونج فنج بوكس موديل 2026

عزم دوران سيارة دونج فنج بوكس موديل 2026 يصل إلي 160 نيوتن/متر، وبها قوة 94 حصان، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج بوكس موديل 2026 تباع بسعر 770 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج بوكس موديل 2026 تباع بسعر 870 ألف جنيه .