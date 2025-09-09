هيونداي إلنترا سيدان بـ 550 ألف جنيه.. صور

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

جاءت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي إلنترا موديل 2017 ، وتنتمي إلنترا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات هيونداي إلنترا موديل 2017 الخارجية

تظهر سيارة هيونداي إلنترا موديل 2017 بتصميم أنيق بفضل احتوائها علي، مساحات زجاج أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي، وتم تثبيت شعار شركة هيونداي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة .

محرك هيونداي إلنترا موديل 2017

تنقل قوة سيارة هيونداي إلنترا موديل 2017 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 160 ألف/كم، وتباع باللون البني، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة هيونداي إلنترا موديل 2017 الداخلية

تحتوي مقصورة سيارة هيونداي إلنترا موديل 2017 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج أمامي للتخزين، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر هيونداي إلنترا موديل 2017

سعر سيارة هيونداي إلنترا موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

الجدير بالذكر أنه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات، حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .