أفضل النصائح للحفاظ على سيارتك في أحسن حالة

يرغب الجميع من قائدي السيارات في قضاء رحلتهم اليومية بشكل خال من الأعطال أو المشكلات، والتي قد تتسبب في اهدار الوقت والجهد، بالإضافة إلى انفاق الكثير من الأموال أيضا، إلى جانب بعض المخاطر حسب كل موقف.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" افضل النصائح للحفاظ على سيارتك في أحسن حالة.

افضل النصائح للحفاظ على سيارتك

الكشف عن زيت السيارة

تأكد من فحص مستوى زيت المحرك من وقع إلى اخر، للتأكد من نظافته ودرجة الزوجة واللون، وذلك بشكل دوري أو قبل الرحلات الطويلة، حيث يتسبب انخفاض مستوى الزيت أو تلوثه في احتكاك مفرط داخل المحرك، مما يسبب أضرارًا باهظة، قد تكلفك الكثير، كما يجب متابعة زيت ناقل الحركة

تسخين المحرك لدقائق معدودة

قد يسبب تشغيل السيارة والانطلاق بها بسرعة وهي باردة اضررًا كبيرة على المدى الطويل، ولذلك يفضل الانتظار دقيقة أو اثنتين قبل التحرك لتسخين الزيت وانتشاره داخل المحرك، مما يتيح درجة تزييت مناسبة لحماية الأجزاء الداخلية من التلف.

لمبة الأعطال والأصوات الغير عادية

تعود دومًا أن لا تهمل ظهور لمبة الأعطال التي توجد على لوحة القيادة حيث تعد رسالة من السيارة بوجود مشكلة، وتجاهل هذه الإشارات قد يؤدي إلى تفاقم الأمر وربما تكلفة صيانة أكبر، كما أن الأصوات الغير عادية تتطلب منك التركيز وعدم التجاهل، مع سرعة الصيانة.

اختار مكان مناسب للاصطفاف

تعود دومًا أن تتجنب الشمس الحارقة اثناء اصطفاف السيارة، حيث تؤثر سلبًا على حالة الطلاء، كما وتؤدي إلى تشقق التابلوه والمقاعد، خصوصًا إن كانت من الجلد، وننصح باستخدام غطاء أو إيقاف السيارة في الظل يحميها من هذه الأضرار ويحافظ على شكلها الجمالي.

حافظ على ضغط الإطارات المناسب

تشكل إطارات السيارة أهمية كبيرة في منظومة الحركة، بل تشكل أيضًا أهم عوامل الأمان، حيث يؤدي ضغط الإطارات غير المناسب إلى استهلاك زائد للوقود ويقلل من عمر الإطار نفسه، ولذلك يفضل فحص الضغط من وقت إلى اخر، وان يكون معك منفاخ طوارئ للحماية.

أدوات مهمة لا تنساها

يجب أن تتأكد من وجود الأدوات اللازمة في فك وتركيب الاطار، مع الاطمئنان على الحالة الفنية له، بالإضافة إلى وجود أدوات اخرى قد تساعدك مثل مفك، كماشة، كشاف طوارئ.