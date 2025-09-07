قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
أمر محزن.. أنجلينا جولي توجه انتقادات حادة للمجتمع الدولي بسبب الحرب على غزة
شوبير: الاتجاه في الأهلي التعاقد مع مدرب أجنبي
إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو
احتفال مهيب.. وزير الأوقاف يكرم حفظة القرآن بمسجد سيدي إبراهيم المتبولي في المرج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار 5 سيارات SUV في السوق المصري .. منها توسان وسبورتاج

سيارات SUV
سيارات SUV
صبري طلبه

يضم سوق السيارات المصري مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، والتي استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة، نسبة إلى التجهيزات الخاصة بكل إصدار، والمساحة الرحبة مع الارتفاع المناسب.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار 5 سيارات سيارات SUV في السوق المصري

كيا سبورتاج 

كيا سبورتاج 

تقدم السيارة كيا سبورتاج بسعر يتراوح بين 1,699,900 جنيه و 2,249,900 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 180 حصانًا، و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك.

هيونداي توسان 

هيونداي توسان 

تتراوح أسعار هيونداي توسان بين 1,599,000 جنيه و 2,199,000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك تيربو سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 180 حصانًا، و265 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات 7 غيار، وتسارع من 0 لـ 100 كم/س في 9 ثواني.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

ميتسوبيشي اكليبس كروس

تبدأ أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس من 1,480,000 جنيه إلى 1,740,000 جنيه، وتعتمد على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 150 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء 8 غيار.

شيري تيجو 8 

شيري تيجو 8 

تستمد شيري تيجو 8 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 6 غيار، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 1,125,000 جنيه إلى 1,250,000 جنيه.

إم جي RX5 PLUS

إم جي RX5 PLUS

تقدم السيارة إم جي RX5 PLUS بسهر 1,380,000 جنيه، وتستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

أسعار السيارات أسعار السيارات 2025 أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات في السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مراسم حلف اليمين القانونية

حدث تاريخي بمجلس الدولة.. أول قاضيات يؤدين اليمين من بداية السلم القضائي

ترشيحاتنا

بعد أزمته الصحية.. ياسمين الخطيب تطلب الدعاء لأبو أولادها المستشار أحمد جلال إبراهيم

بعد أزمته الصحية.. ياسمين الخطيب تطلب الدعاء لأبو أولادها المستشار أحمد جلال إبراهيم

المومياوات

موقع أجنبي يعيد بناء وجوه المصريين القدماء.. إخناتون مفاجأة| صور

درة

كاجوال لافت .. درة تبهر متابعيها بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

بالصور

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

ماذا يحدث إذا نظرت لخسوف القمر؟

خسوف القمر اليوم
خسوف القمر اليوم
خسوف القمر اليوم

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

المزيد