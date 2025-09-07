أسعار 5 سيارات SUV في السوق المصري .. منها توسان وسبورتاج

يضم سوق السيارات المصري مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، والتي استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة، نسبة إلى التجهيزات الخاصة بكل إصدار، والمساحة الرحبة مع الارتفاع المناسب.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار 5 سيارات سيارات SUV في السوق المصري

كيا سبورتاج

تقدم السيارة كيا سبورتاج بسعر يتراوح بين 1,699,900 جنيه و 2,249,900 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 180 حصانًا، و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك.

هيونداي توسان

تتراوح أسعار هيونداي توسان بين 1,599,000 جنيه و 2,199,000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك تيربو سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 180 حصانًا، و265 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات 7 غيار، وتسارع من 0 لـ 100 كم/س في 9 ثواني.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

تبدأ أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس من 1,480,000 جنيه إلى 1,740,000 جنيه، وتعتمد على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 150 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء 8 غيار.

شيري تيجو 8

تستمد شيري تيجو 8 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 6 غيار، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 1,125,000 جنيه إلى 1,250,000 جنيه.

إم جي RX5 PLUS

تقدم السيارة إم جي RX5 PLUS بسهر 1,380,000 جنيه، وتستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.