تحديثات جديدة لشاحنة فورد رينجر MS-RT.. صور

تعزز فورد من قوتها في السوق الأوروبي، بعد أن كشفت عن تحديثات جديدة تتضمن طرازات رينجر MS-RT، حيث قدمت نسخة هجينة PHEV قابلة للشحن تشمل اصدار Ranger MS-RT.

كما عززت فورد من قوتها بإطلال نسخة كهربائية بالكامل من Tourneo Custom MS-RT، والتي ارتكزت على عجلات 19 بوصة، وناشر هواء أنيق، مع جناح خلفي مثبت أعلى ناحية السقف مستوحى من Ford Supervan، بالإضافة إلى قوة تصل إلى 282 حصانًا.

Tourneo Custom MS-RT

مواصفات فورد رينجر MS-RT

أما عن أداء السيارة فورد رينجر MS-RT PHEV فزودت بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2300 سي سي تيربو، مقترن بمحرك كهربائي، بقوة إجمالية بلغت 277 حصانًا، و697 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

وتقدر زيادة القوة بحوالي 40 حصانًا، بالإضافة إلى زيادة في عزم الدوران بلغت 97 نيوتن متر على عكس طرازات الديزل، مع بطارية سعة 11.8 كيلووات بمدى 40 كيلومتر، وناقل سرعات 10 غيار أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الكلي.

تأتي شاحنة فورد رينجر MS-RT بعجلات رياضية قياسها 21 بوصة، ونظام تعليق رياضي، بالإضافة إلى شبكات أمامية كبيرة ومتعددة الفتحات الهوائية، إضاءة LED، وطلاء خارجي جديد بإسم Turini Purple، مع فتحات عادم مزدوجة.

وتقدم فورد رينجر MS-RT مقصورة داخلية عصرية، حيث تحتوي على شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 12 بوصة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو،، مكيف هواء أوتوماتيك، إضاءة محيطة، فرامل يد كهربائية، عجلة قيادة مالتي فانكشن.