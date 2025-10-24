قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هجوم أوكراني يعطل رابع أكبر مصفاة نفط في روسيا
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 24-10-2025
مفتي الجمهورية: إحياء التراث بمنهج وسطي يجمع بين الأصالة والتجديد السبيل لصيانة هوية الأمة
يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم
بيان الفصائل الفلسطينية عن اجتماع القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من خطة ترامب
مبعوث بوتن الخاص يصل إلى الولايات المتحدة
بدلاء الزمالك أمام ديكيداها في بطولة كأس الكونفدرالية
جيش الاحتلال يزعم مقتل حسن كركي القيادي في حزب الله
مصطفى مدبولي لوكالة أنباء الشرق الأوسط: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
تراجع جديد للذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 24-10-2025.. تفاصيل
حازم سمير لـ "صدي البلد": هذه هى شخصيتي في مسلسل ولد بنت شايب | فيديو
وزير الخارجية الأمريكي: الأونروا لن تتمكن من لعب دور في قطاع غزة
حازم سمير لـ "صدي البلد": هذه هى شخصيتي في مسلسل ولد بنت شايب | فيديو

الفنان حازم سمير و زوجته
الفنان حازم سمير و زوجته
أوركيد سامي

تألق الفنان حازم سمير في مسلسل ولد بنت شايب و الذي يعرض حالياً علي منصة watch it.

وفي تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” قال حازم سمير أنه بجسد شخصية محامي لديه أهداف يسعي الوصول لها   بطريقة غير صحيحة. 

أشار إلى أن مسلسل ولد بنت شايب تجربة مميزة و مليئ بالمفاجات و أنه سعيد بالتعاون مع كل فريق العمل و الكواليس كلها تعاون و ايجابية. 

يذكر أنه يشارك في بطولة المسلسل أشرف عبد الباقي ، انتصار ، نبيل عيسي ، مروان المسلماني ، ليلي أحمد زاهر ، حازم سمير ،  إخراج زينة اشرف عبد الباقي و عدد كبير من النجوم. 

وتدور أحداث مسلسل “ولد وبنت وشايب” حول رجل مسن يعيش في عزلة داخل منزله ولكن تتغير حياته بشكل مفاجئ عندما يدخل منزله شابان يؤدي دوريهما مروان المسلماني وليلى أحمد زاهر، في محاولة لسرقة المنزل ومن هنا تبدأ الأحداث.
 

