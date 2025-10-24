حازم سمير لـ "صدي البلد": هذه هى شخصيتي في مسلسل ولد بنت شايب | فيديو

تألق الفنان حازم سمير في مسلسل ولد بنت شايب و الذي يعرض حالياً علي منصة watch it.

وفي تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” قال حازم سمير أنه بجسد شخصية محامي لديه أهداف يسعي الوصول لها بطريقة غير صحيحة.

أشار إلى أن مسلسل ولد بنت شايب تجربة مميزة و مليئ بالمفاجات و أنه سعيد بالتعاون مع كل فريق العمل و الكواليس كلها تعاون و ايجابية.

يذكر أنه يشارك في بطولة المسلسل أشرف عبد الباقي ، انتصار ، نبيل عيسي ، مروان المسلماني ، ليلي أحمد زاهر ، حازم سمير ، إخراج زينة اشرف عبد الباقي و عدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث مسلسل “ولد وبنت وشايب” حول رجل مسن يعيش في عزلة داخل منزله ولكن تتغير حياته بشكل مفاجئ عندما يدخل منزله شابان يؤدي دوريهما مروان المسلماني وليلى أحمد زاهر، في محاولة لسرقة المنزل ومن هنا تبدأ الأحداث.

