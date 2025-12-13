قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

رئيس معهد التخطيط القومي… يبحث فرص التعاون المشترك بين المعهدين

رئيس معهد التخطيط القومي
رئيس معهد التخطيط القومي
آية الجارحي

استقبل أ. د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي كلاً من أ. د. كارين ليبز نائب مدير المعهد لتطبيقات تحليل النظم (IIASA) وأ. د. طاهر كحيل رئيس المجموعة البحثية الخاصة بالمياه بـ  IIASA وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك بين المعهدين.

 وقد حضر الاجتماع من معهد التخطيط القومي أ. د. أشرف صالح نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ. د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا و أ. د. هالة أبو علي مستشار رئيس المعهد وأ. د. اماني الريس مدير مركز شمال أفريقيا لتطبيق تحليلات النظم ( NAASAC)، وأ. د. تيسير أبو النصر عضو اللجنة الفنية بالمركز والذي يعد ثمرة التعاون بين اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومعهد التخطيط القومي و IIASA. كما حضرت الاجتماع د. داليا إبراهيم مدير المكتب الفني لرئيس المعهد.

هذا وشملت الزيارة تقديم محاضرتين عامتين بمعهد التخطيط القومي الأولي تحدثت فيها د. كارين ليبز عن أهمية التواصل بين العلوم والسياسات في العالم المتغير، وأدارتها د. أماني الريس، كما قدم أ. د. طاهر كحيل عرض حول رسم مسارات الأمن المائي والمرونة باستخدام النهج المنظومي لمواجهة التحديات العالمية، وأدارت الجلسة د. هالة أبو علي.

جدير بالذكر أنه تم عقد لقاء خاص مع المتخصصين في مجال المياه والنماذج في كل من مشروع مصر مابعد ٢٠٢٥ و مشروع الحوكمة الاقتصادية بالمعهد تناول المزيد من المناقشات التقنية لكيفية الاستفادة من نماذج المياه ب IIASA.



 

النهج المنظومي البحث العلمي IIASA تحليلات النظم

