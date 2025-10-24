الأونروا: يجب الالتزام بوقف إطلاق النار لإعادة أطفال غزة إلى التعليم

أكد نائب مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة جون وايت، ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ لإعادة الأطفال إلى بيئة تعليمية بعد عامين من الحرب والصدمات والمعاناة.

وقال وايت، في تصريحات نشرت على حساب الأونروا الرسمي بمنصة "إكس"،: إن الأطفال الفلسطينيين بقطاع غزة "يحتاجون إلى التعليم، لذا علينا أن نسعى جاهدين لتحقيق ذلك"، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشار المسئول الأممي، إلى أن "الأونروا ما تزال أكبر مُقدِّم للتعليم الطارئ في قطاع غزة، وتحاول إيجاد مساحات في بعض مدارس غزة؛ لتقديم خدمة التعليم".

وأضاف مدير شؤون وكالة "الأونروا أنه "منذ وقف إطلاق النار الأخير؛ تحاول فرقنا إيجاد مساحات في بعض المدارس لتقديم خدمة التعليم لنحو 10 آلاف طفل يوميا، مقارنة بحوالي 60 ألف طفل خلال وقف إطلاق النار السابق".

وشدد الأونروا على أنها تحاول حاليا توسيع نطاق عملها بهذا المجال مجددا، بما في ذلك تقديم خدمات التعليم عبر الإنترنت للأطفال، لافتة إلى أن ما يصل إلى 300 ألف طفل في غزة سيسجلون لدينا للتعلم عبر الإنترنت.