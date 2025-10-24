الخطيب يوجه رسالة شكر لأبطال الأهلي من ذوي القدرات الخاصة وأسرهم

وجّه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقبلة، رسالة تقدير واعتزاز إلى أبطال النادي من ذوي القدرات الخاصة وأسرهم، خلال لقائه بأعضاء الجمعية العمومية بمقر النادي بالجزيرة، مؤكدًا أن دعم هؤلاء الأبطال واجب إنساني ومجتمعي يعتز به الأهلي دائمًا.

وأعرب الخطيب عن امتنانه لأولياء الأمور لما يقدمونه من جهد وتضحيات في سبيل دعم أبنائهم وتمكينهم من ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والاجتماعية داخل النادي، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة على مدار السنوات الثماني الماضية وضع هذا الملف ضمن أولوياته الرئيسية.

وأوضح رئيس الأهلي أن النادي يحرص على توفير الرعاية الكاملة والمناخ المناسب لأبطاله من ذوي القدرات الخاصة، إيمانًا بقدراتهم الفريدة وما يمتلكونه من طاقات يجب استثمارها بالشكل الأمثل، سواء في المجال الرياضي أو الثقافي أو الفني.

وخلال اللقاء، تم عرض فيديو توثيقيً تناول نماذج من إنجازات لاعبي الأهلي من ذوي القدرات الخاصة، وأعرب الخطيب عن فخره بكل ما حققوه، ومتمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتألق، قائلا “أنتم فخر للنادي الأهلي.. ونعدكم أن يظل النادي بيتكم الداعم دائمًا في كل خطوة نحو المستقبل".