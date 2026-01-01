قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

خريطة أماكن 10 مدارس مصرية يابانية جديدة تقرر افتتاحها العام المقبل

وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خريطة أماكن  10 مدارس مصرية يابانية جديدة ، تقرر افتتاحها اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2026 / 2027

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن المدارس المصرية اليابانية الجديدة موجودة في محافظات :

 القاهرة بالشروق، والإسماعيلية، والإسكندرية بإدارة المنتزه 2، والدقهلية بدكرنس، وكفر الشيخ بالحامول، والمنوفية بشبين الكوم 2، بالإضافة إلى محافظة البحيرة بالدلنجات، ومحافظة الجيزة بفيصل، إلى جانب محافظة مطروح بمدينة العلمين الجديدة، ومحافظة البحر الأحمر برأس غارب.

رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027

ويمكن الآن لمن يهمه الأمر الوصول إلى رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://ejs4students.moe.gov.eg/ 

وبناءا على قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يمكن تسجيل البيانات على رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027 ، من اليوم الخميس الموافق 1 يناير 2026 ولمدة شهر.

سن القبول في المدارس المصرية اليابانية

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سن القبول في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اسن القبول في المستوى الأول لرياض الأطفال 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن سن القبول في المستوى الثانى لرياض الأطفال 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم واحد.
 

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن سن القبول في الصف الأول الابتدائي 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن سن القبول في الصف الثانى الابتدائى 7 سنوات حتى 8 سنوات عدا يوم واحد .
 

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن سن القبول في الصف الثالث الابتدائي من 8 سنوات حتى 9 سنوات عدا يوم واحد

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة احتساب سن القبول في المدارس المصرية اليابانية فى 1 أكتوبر 2026.

