حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سن القبول في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اسن القبول في المستوى الأول لرياض الأطفال 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن سن القبول في المستوى الثانى لرياض الأطفال 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم واحد.



وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن سن القبول في الصف الأول الابتدائي 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن سن القبول في الصف الثانى الابتدائى 7 سنوات حتى 8 سنوات عدا يوم واحد .



كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن سن القبول في الصف الثالث الابتدائي من 8 سنوات حتى 9 سنوات عدا يوم واحد

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة احتساب سن القبول في المدارس المصرية اليابانية فى 1 أكتوبر 2026.



رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027

ويمكن الآن لمن يهمه الأمر الوصول إلى رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://ejs4students.moe.gov.eg/

وبناءا على قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يمكن تسجيل البيانات على رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027 ، من اليوم الخميس الموافق 1 يناير 2026 ولمدة شهر.

افتتاح 10 مدارس مصرية يابانية جديدة

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل عن افتتاح 10 مدارس مصرية يابانية جديدة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2026 / 2027، لتُضاف إلى 69 مدرسة قائمة على مستوى الجمهورية ليصل إجمالي عدد المدارس إلى 79 مدرسة.

خريطة أماكن 10 مدارس مصرية يابانية جديدة

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن المدارس المصرية اليابانية الجديدة موجودة في محافظات القاهرة بالشروق، والإسماعيلية، والإسكندرية بإدارة المنتزه 2، والدقهلية بدكرنس، وكفر الشيخ بالحامول، والمنوفية بشبين الكوم 2، بالإضافة إلى محافظة البحيرة بالدلنجات، ومحافظة الجيزة بفيصل، إلى جانب محافظة مطروح بمدينة العلمين الجديدة، ومحافظة البحر الأحمر برأس غارب

وكان قد قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تجربة المدارس المصرية اليابانية بدأت في مصر عام 2018، وتمثل رؤية من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة سابقة لسيادته لليابان

و اشار وزير التربية والتعليم إلى اهتمام السيد الرئيس بنقل هذا النموذج إلى مصر.



وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه في كل زيارة للمدارس المصرية اليابانية يرى نموذجا في بناء شخصياتهم، موضحًا أن عدد المدارس اليابانية منذ توليه مسؤولية الوزارة ارتفع من 51 مدرسة ليصل حاليًا إلى 69 مدرسة، ومن المنتظر أن يصل إلى 100 مدرسة خلال العام المقبل، كما أن هناك تكليفًا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول إلى 500 مدرسة يابانية في مصر.



وأكد وزير التربية والتعليم أن المدارس المصرية اليابانية تعمل بالمناهج المصرية، ولكنها تتميز بالقدرة على بناء شخصية الطلاب عبر برنامج «التوكاتسو»، والذي يُعد نظامًا مبهرًا ويحقق نتائج مبهرة، قائلًا: «طلبة المدارس اليابانية مختلفون عن غيرهم من الطلاب من ناحية الشخصية، فالطلاب يفهمون جيدًا معنى القيادة واحترام الآخر والكبير والصغير، والطلبة يقومون بتنظيف الفصول يوميًا قبل مغادرة المدرسة»