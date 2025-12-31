التعليم تناشد طلاب الدبلومات الفنية الإنتهاء من تسجيل الاستمارة قبل 21 يناير

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا شددت خلاله على جميع طلاب الشهادات الفنية ضرورة الانتهاء من تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الشهادات الفنية للعام الدراسي 2025 / 2026، قبل غلق باب التسجيل رسميًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، حيث يعد تسجيل الاستمارة شرط أساسي لدخول الامتحانات.

وفي هذا الإطار ، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية الإلكترونية:

تفعيل البريد الإلكتروني الموحد

- يتم الدخول على الرابط التالى وإدخال كود الطالب والرقم القومي

https://office365.emis.gov.eg/

- استكمال البيانات المطلوبة للحصول على البريد الالكترونى الموحد وكلمة المرور.

- يرجى الاحتفاظ بالبريد الموحد وكلمة المرور لاستخدام في الخطوة التالية.

تسجيل استمارة الدبلومات الفنية الإلكترونية

- يتم الدخول على الرابط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg/login

- إدخال البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور.

- مراجعة البيانات المسجلة بدقة.

- استكمال باقي البيانات المطلوبة بدقة.

- رفع صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

- الضغط على حفظ.

**خطوات هامة بعد إتمام الحفظ:

- يتم تحميل ملف الاستمارة بصيغة PDF.

- طباعة الاستمارة وتقديمها للمدرسة ضمن أوراق التقديم المطلوبة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب سرعة التوجه إلى مدارسهم، ومراجعة بياناتهم بدقة، واستكمال كافة الإجراءات المطلوبة قبل غلق باب التسجيل رسميًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير.