ما هو النظام التعليمى المُطبق في المدارس المصرية اليابانية ؟.. تفاصيل كاملة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل النظام التعليمى في المدارس المصرية اليابانية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الدراسة في المدارس المصرية اليابانية من المستوى الأول رياض الأطفال إلى نهاية المرحلة الثانوية كمدرسة مكتملة المراحل وتقدم كل الصفوف الدراسية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه وفق منظومة التعليم الجديدة 2.0 أكبر صف دراسى بالمدرسة العام الدراسى ٢٠٢٦ – ٢٠٢٧ هو الصف الثالث الإعدادى ويتم إضافة صف جديد كل عام

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المنهج المستخدم فى هذه المدارس المصرية اليابانية ، هو المنهج الدراسي المصري الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن لغة التدريس فى المدارس المصرية اليابانية ، هى اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect Plus ولغة ثانية وهى اللغة الفرنسية حتى تاريخه

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تتميز المدارس المصرية اليابانية بشمول النظام التعليمي لأنشطة “التوكاتسو اليابانية” التي تهدف لبناء شخصية متكاملة للطلاب من خلال أسلوب حياة بالمدرسة، والذي ساهم في إكساب الطلاب قيم وسلوكيات ومهارات وعادات إيجابية مثل: تحمل المسؤولية، النظافة، النظام، الالتزام، الاستقلالية، وحل المشكلات، وغيرها من الأنشطة الحميدة التي تساهم في بناء جوانب شخصية الطالب وتجعله أكثر سعادة وإقبالًا على كل ما هو جميل.

ومن خلال الأنشطة يتم إتاحة ممارسة العمل الجماعي للمتعلم، وتنفيذ المهام في إطار الفريق، والتعاون؛ للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وتعميق الولاء والانتماء للمدرسة والبيئة والوطن والعالم والكون بأثره.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه علاوة على ذلك، تتيح هذه الأنشطة الفرصة للتلاميذ المشاركة في وضع نظام الفصل وإداراته، وتصميم الأنشطة وتحديد الأدوار لتنفيذها للمساعدة في الارتقاء بأدائهم وشخصياتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، فضلاً عن مساعدتهم في التحصيل المعرفي، كما تم تخصيص أنشطة لتعليم التلاميذ غسل الأيدي وتنظيف الفصل والمدرسة، وكيفية غسل الأسنان بطريقة صحيحة، والنظافة الشخصية، والتربية الغذائية، وحماية النفس والغير من المخاطر، وكيفية الاستفادة من المكتبة … إلخ، كما يتم عقد اجتماع يديره التلاميذ في الصباح واجتماع آخر نهاية اليوم الدراسي بصفة يومية، بالإضافة إلى اجتماعات مجلس طلاب الفصل، حيث يقود الطلبة المناقشات بأنفسهم، ويضعون خطة العمل والقواعد من أجل تحقيق المزيد من الاستمتاع بالتعلم والمدرسة.