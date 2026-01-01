لا تشمل الزي والكتب| التعليم: مصروفات المدارس المصرية اليابانية 20600 جنيه

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قيمة مصروفات المدارس المصرية اليابانية ، للقيد الجديد للعام الدراسى ٢٠٢٦ – ٢٠٢٧

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قيمة مصروفات المدارس المصرية اليابانية هى ٢٠٦٠٠ جنيه (عشرون الفا و ستمائه جنيها مصرى فقط لا غير ، غير شاملة الزى المدرسى والكتب الدراسية).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم صدور قرار وزاري خاص بتنظيم قواعد واجراءات وتسعير الكتب الدراسية لمنظومة المناهج الجديدة وسيتم إخطار ولى الأمر بذلك بشكل رسمي في حينه.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة (المستوى الأول رياض الأطفال، الصف الأول والرابع الابتدائى، الصف الأول الإعدادى) والمستجدين بكل الصفوف وهى قيمة اضافية علي قيمة المصروفات الدراسية

قواعد سداد امصروفات المدارس المصرية اليابانية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار التيسير على أولياء الأمور فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى ٢٠٢٦ – ٢٠٢٧ تم اعتماد الطرق التالية لسداد المصروفات الدراسية على النحو التالى:

السداد المباشر من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسى.

السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسى بموجب أصل إيصال/ إيصالات السداد ولا يتم قبول صورة من الإيصال أو صورة على الواتس آب أو أي تطبيق أخر

متاح سداد الأقساط بطرق و وسائل مختلفة.

دفع المستحقات على ثلاث أقساط (قسط في خلال أسبوع من إخطار ولى الأمر بقبول ملف الطفل، القسط الثانى في شهر نوفمبر القسط الثالث في شهر يناير).

وأفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لإسترداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية ، بناء على المادة ٣٢ من القرار الوزاري رقم ٤٢٠ يبدأ العام الدراسي في الأول من سبتمبر من ذات العام لذا يتم تطبيق القواعد الآتية:

إذا كان طلب الاسترداد قبل الأول من سبتمبر لا يتم خصم أي مبالغ مالية.

إذا كان طلب الاسترداد في الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ الي قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم ١٠% من القسط الأول

إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل.

إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الفصل الدراسي الثاني يستحق على ولى الأمر كامل المصروفات