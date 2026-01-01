فتح باب التقديم في المدرسة المصرية الألمانية بأكتوبر عبر هذا الرابط|سجل الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم في المدرسة المصرية الألمانية – فرع مدينة أكتوبر، للعام الدراسي 2026 – 2027

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم فتح باب التقديم في المدرسة المصرية الألمانية – فرع مدينة أكتوبر، للعام الدراسي 2026 – 2027 في المرحلة الأولى من رياض الأطفال (KG1)، لمدة 15 يومًا تبدأ اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 1 يناير 2026 وحتى يوم الخميس الموافق 15 يناير 2026.

رابط التقديم في المدرسة المصرية الألمانية – فرع مدينة أكتوبر

ويمكن لمن يهمه الأمر ، الوصول إلى رابط التقديم في المدرسة المصرية الألمانية – فرع مدينة أكتوبر، للعام الدراسي 2026 – 2027 من خلال الضغط على https://ads.student.app.emerald.education/

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن التقديم في المدرسة المصرية الألمانية – فرع مدينة أكتوبر، للعام الدراسي 2026 – 2027 ، يتم حصريًا من خلال الرابط الإلكتروني المخصص، ولن يُقبل أي طلب تقديم يتم بأي وسيلة أخرى، أو خارج الفترة الزمنية المعلنة، وذلك التزامًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

المدارس المصرية الألمانية

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن المدارس المصرية الألمانية تقدم نظامًا تعليميًا متكاملًا يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، ويجمع هذا النظام بين المنهج المصري وتعليم اللغة والثقافة الألمانية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

كما تدرس المناهج بلغات متعددة، حيث تُعد اللغة الألمانية لغة التدريس الأساسية، إلى جانب الاهتمام بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية المصرية حفاظًا على الهوية الوطنية، بالإضافة إلى تدريس اللغة الإنجليزية أو الفرنسية كلغة ثانية ابتداء من الصف الثاني، على أن تُدرس مادتا الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية.

وتتيح المدارس المصرية الألمانية للطلاب، وفقًا للضوابط المعتمدة، فرصة الحصول على شهادة لغة ألمانية معتمدة من معهد جوته في حال التقدم للاختبارات، كما يحصل الطالب عند التخرج على شهادة الثانوية العامة المصرية أو البكالوريا المصرية.

وتعتمد هذه المدارس نظام اليوم الدراسي الكامل من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الثالثة والنصف عصرًا، وتُطبق مناهج تفاعلية حديثة تستهدف تنمية مهارات التفكير النقدي، والعمل الجماعي، وروح المبادرة، والوعي البيئي، والمهارات التكنولوجية، إلى جانب الاهتمام بالتغذية الصحية.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن التقديم في المدارس المصرية الألمانية يقتصر على المرحلة الأولى من رياض الأطفال (KG1)، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة، وعلى رأسها استيفاء الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية، وذلك وفق ترتيب سن المتقدمين في 1 أكتوبر 2026، وبناءً على نتائج المقابلات الشخصية للتلاميذ، في إطار خطة التشغيل التدريجي المعتمدة للمبادرة