قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسلام عزام: البورصة المصرية تتصدر الأسواق العالمية في عام 2025
كأس الأمم الإفريقية| تشكيل منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية
نيويورك تايمز: أوكرانيا وافقت على التنازل عن 20% من أراضيها مقابل السلام
القبض على عامل في قنا أطلق النار احتفالا بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب
كأس عاصمة مصر | سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف على فاركو في الشوط الأول
الدفاع المدني في غزة: 90% من الإمكانات دُمّرت ومنظومة الإنقاذ على حافة الانهيار
الحكومة: انتهاء التعاون مع صندوق النقد في 2026.. ونسعى لإيصال الدعم لمستحقيه
عمرو دياب الأعلى استماعا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025
الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمّر منظومة الإنقاذ بشكل شبه كامل في القطاع
تحسين خدمات المياه والكهرباء.. مدبولي يوجه بسرعة فض التشابكات المالية بين الهيئات
منظمة التعاون الإسلامي تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها
أونروا: القيود الإسرائيلية الجديدة تزيد من تقويض العمل الإنساني في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أوجاع الظهر من الأسباب إلى العلاج الشامل.. دليل صحي لتخفيف الألم والوقاية

آلام الظهر من الأسباب إلى العلاج الشامل.. دليل صحي لتخفيف الألم والوقاية
آلام الظهر من الأسباب إلى العلاج الشامل.. دليل صحي لتخفيف الألم والوقاية
عبد الفتاح تركي

تشكل آلام الظهر واحدة من أكثر المشكلات الصحية انتشارًا بين مختلف الفئات العمرية، إذ يعاني منها الملايين حول العالم بشكل يومي، وتتفاوت حدتها بين آلام بسيطة مؤقتة وأخرى مزمنة قد تؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة والقدرة على ممارسة الأنشطة اليومية.

ووفق ما أكدته حركة “الظهر الصحي” في ألمانيا، فإن آلام الظهر لا ترتبط بسبب واحد، بل تنشأ نتيجة مجموعة من العوامل والسلوكيات الخاطئة التي تتراكم مع الوقت وتؤدي إلى إجهاد العضلات والمفاصل والأعصاب.

واقرأ أيضًا:

تأثير السمنة على آلام الظهر.

وتشير الحركة إلى أن من أبرز أسباب آلام الظهر رفع الأغراض الثقيلة بطريقة غير صحيحة، إذ يؤدي الانحناء الخطأ أو تحميل العمود الفقري فوق طاقته إلى حدوث شد عضلي أو ضغط على الفقرات.

كما تعد قلة الحركة من العوامل الرئيسية، إذ يؤدي نمط الحياة الخامل إلى ضعف العضلات الداعمة للعمود الفقري، ما يجعل الظهر أكثر عرضة للألم مع أي مجهود بسيط.

إضافةً إلى ذلك، تلعب زيادة الوزن دورًا محوريًا في تفاقم المشكلة، نظرًا إلى الضغط الإضافي الذي يفرضه الوزن الزائد على الفقرات والمفاصل.

وضعية الجسم الخاطئة وتأثيرها على الظهر

من الأسباب الشائعة لآلام الظهر أيضا اتخاذ وضعيات جسدية غير صحيحة لفترات طويلة، خاصة أثناء الجلوس أمام أجهزة الكمبيوتر أو استخدام الهواتف الجوالة لساعات ممتدة.

فالجلوس بشكل منحن أو دون دعم مناسب للظهر يؤدي إلى إجهاد مستمر في العضلات والمفاصل، ما يسبب آلاما تتزايد تدريجيًا مع مرور الوقت.

تأثير المضادات الحيوية في التخلص من آلام الظهر

وتؤكد حركة “الظهر الصحي” أن تصحيح وضعية الجلوس والحرص على الجلوس بشكل مستقيم مع دعم أسفل الظهر يمكن أن يحد بشكل كبير من فرص الإصابة بالألم.

كما أن الوقوف لفترات طويلة من دون تغيير الوضعية، أو النوم على مراتب غير مناسبة، قد يسهم أيضا في حدوث آلام الظهر.

ولهذا تنصح الجهات الصحية بمراعاة التوازن في أوضاع الجسم المختلفة خلال اليوم، وتجنب الثبات على وضعية واحدة لفترات طويلة.

الراحة في الفراش بين الفائدة والضرر

وأوضحت حركة “الظهر الصحي” أن الراحة في الفراش قد تساعد في بعض الحالات على تخفيف الشد العضلي، خاصة في المراحل الأولى من الألم.

علاج آلام الظهر

إلا أن الإفراط في ملازمة الفراش قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ يمكن أن يطيل أمد آلام الظهر أو يزيدها سوءًا، لا سيما إذا كان الألم ناتجًا عن انضغاط الأعصاب أو مشكلات في الأقراص الفقرية أو تآكل المفاصل.

فالبقاء لفترات طويلة دون حركة يؤدي إلى ضعف العضلات وقلة تدفق الدم إليها، ما يبطئ عملية التعافي.

ولذلك ينصح الأطباء بالعودة التدريجية إلى الحركة والنشاط بمجرد تحسن الحالة، مع تجنب الحركات العنيفة أو المجهدة.

ممارسة الرياضة ودورها في تخفيف الألم

غالبا ما يوصي الأطباء بممارسة الرياضة والنشاط البدني كأحد أهم الوسائل لتخفيف آلام الظهر والوقاية منها.

منها فقدان الوزن وسلسل البول.. أكتشف الأعراض لآلام الظهر

فالرياضة تساعد على تقوية العضلات الأساسية التي تدعم العمود الفقري، كما تحسن من مرونة المفاصل والحركية العامة للجسم.

إضافةً إلى ذلك، تسهم ممارسة النشاط البدني في التخلص من الوزن الزائد، وهو ما يخفف العبء الواقع على الظهر.

ولهذا الغرض، ينصح باختيار أنشطة بدنية لا تسبب إجهادا للمفاصل، مثل المشي والسباحة، إذ تعد من الرياضات الآمنة والفعالة لمعظم الأشخاص.

كما يمكن إدخال تمارين التمدد الخفيفة ضمن الروتين اليومي، لما لها من دور في تحسين مرونة العضلات وتقليل التشنجات.

متى تصبح الجراحة خيارا ضروريا؟

في بعض الحالات، قد لا تكون الوسائل التحفظية كافية للتعامل مع آلام الظهر، وهنا قد تصبح الجراحة خيارا مطروحًا، وفقا لما أوضحته حركة “الظهر الصحي”. 

وتكون الجراحة ضرورية إذا كانت الآلام تزداد بشكل ملحوظ، خاصة في الليل أو عند الاستلقاء، أو إذا كانت تمتد إلى إحدى الساقين أو كلتيهما.

آلام الظهر

كما تستدعي الحالة التدخل الجراحي إذا تسببت الآلام في ضعف أو تنميل أو وخز في إحدى الساقين أو كلتيهما، أو إذا صاحبتها مشكلات في التحكم في الأمعاء أو المثانة، إذ تعد هذه الأعراض مؤشرات خطيرة تستوجب التقييم الطبي العاجل.

وفي الختام، تبقى الوقاية هي الخط الدفاعي الأول ضد آلام الظهر، من خلال اتباع أسلوب حياة نشط، والحفاظ على وزن صحي، وتصحيح وضعيات الجلوس والحركة.

آلام الظهر والرقبة

كما أن الاستشارة الطبية المبكرة عند الشعور بالألم تساهم في تجنب تطور المشكلة وتحولها إلى حالة مزمنة تؤثر على الحياة اليومية.

آلام الظهر أسباب آلام الظهر علاج آلام الظهر وضعية الجلوس الصحيحة تمارين الظهر آلام العمود الفقري متى تكون جراحة الظهر ضرورية الوقاية من آلام الظهر صحة الظهر شد عضلات الظهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

جانب من الندوة

الإفتاء والثقافة تنظمان ندوة توعوية بقصر العياط حول دور الأسرة في تعزيز الأمن المجتمعي

د. عطية لاشين

عطية لاشين يصحح مفهوما خاطئا للآية الكريمة«وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا»

تنفيذًا لتوجيهات شيخ الأزهر.. آلاف الأطنان من المواد الغذائية والمياه النقية والأدوية والمستلزمات المعيشية توزع على أشقائنا النازحين

تنفيذا لتوجيهات شيخ الأزهر.. آلاف الأطنان من المواد الغذائية والمياه النقية والأدوية تدخل غزة

بالصور

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

تحذير لمرضى الكانسر من استخدام البوتكس أو حقن الفلير

تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع
تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع
تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع

بمناسبة رأس السنة.. هدى تحتفل بالعام الجديد في تفاصيل مع نهال طايل

هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

المزيد