سامح حسين: لا أخاف من الموت ولكن نعاني من الفراق.. وراجل وست ستات له فضل عليا
مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: المرضى في القطاع يعانون بسبب نقص الدواء
في تقرير حصاده لعام 2025.. الإسلاميَّة: مطبوعات المجمع رافد عِلمي وثقافي متجدِّد
فتح باب التقديم في المدرسة المصرية الألمانية بأكتوبر عبر هذا الرابط|سجل الآن
15 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة
سماء يناير تحتضن القمر العملاق ومذنب ونجم الشعرى.. 10ظواهر فلكية تخطف الأنظار
اللجنة المصرية لإغاثة سكان غزة توفر الغذاء والخيام للفلسطينيين.. التفاصيل
طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر: الجو شديد البرودة وسقوط أمطار
مصر ستتوج ببطولة الأمم الأفريقية وصلاح سيرحل عن ليفربول.. توقعات خبراء الأبراج
الزراعة تنجح في فتح سوق جمهورية الدومينكان أمام الموالح المصرية والرمان
ضبط مخدرات بـ 50 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف في سوهاج
خريطة أماكن 10 مدارس مصرية يابانية جديدة تقرر افتتاحها العام المقبل
الزراعة تنجح في فتح سوق جمهورية الدومينكان أمام الموالح المصرية والرمان

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح مفاوضات الحجر الزراعي المصري مع نظيره من جمهورية الدومينكان لفتح السوق الدومينيكاني أمام صادرات مصر الزراعية من: البرتقال، الجريب فروت، الماندرين، بالإضافة إلي الرمان الطازج.

وقال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع العديد من الجهات المعنية، لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، وفتح المزيد من الأسواق الخارجية للمنتجات الزراعية المصرية، والتي تحظى بالثقة العالمية.

وأضاف فاروق أن فتح أسواق الكاريبي أمام الصادرات الزراعية المصرية، تمثل جزءاً من استراتيجية الدولة لتعظيم الفائض التصديري وتوفير العملة الصعبة، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف ليس فقط فتح الأسواق، بل ضمان استدامة تواجد المنتج المصري بها من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والصحة النباتية العالمية، وهو ما يعزز من سمعة المنتجات الزراعية المصرية في المحافل الدولية.

ومن جهته قال الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أنه من قد تم الاتفاق على فتح أسواق الدومينكان، الصادرات الزراعية المصرية، رسميا اعتباراً من اليوم الأول من يناير 2026، وذلك بموجب المنشورات الفنية الصادرة من الحجر الزراعي المصري عقب توقيع خطة العمل المتفق عليها بين الجانبين، لمنتجات: البرتقال، الجريب فروت، الماندرين، بالإضافة إلي الرمان الطازج

وأشار إلى أن الحجر الزراعي كان قد استقبل وفدا فنيا من جمهورية الدومينكان مطلع نوفمبر الماضي، حيث اطلع الوفد علي نظم الفحص والرقابة الخاصة بالحجر الزراعي و منظومة التكويد والتتبع، لافتا إلى ان جمهورية الدومينكان تعد أحد الوجهات السياحية الرائدة في جزر البحر الكاريبي مما يزيد الطلب علي الحاصلات الزراعية لتلبية احتياجات السائحين من الخضر والفاكهة الطازجة.

