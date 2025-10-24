الخطيب: مستمرون في التطوير مع الحفاظ على هوية الأهلي التاريخية

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقبلة، أن خطة التطوير الإنشائي للنادي تتواصل خلال المرحلة القادمة، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على الهوية التاريخية والمعمارية المميزة للكيان.

أوضح الخطيب أن هناك مخططًا متكاملًا لتحديث وتطوير المبنى الاجتماعي بالجزيرة، يتضمن تركيب مصعد كهربائي جديد لتسهيل حركة الأعضاء وتوفير مزيد من الراحة لهم، مع الحفاظ على الطابع التاريخي للمبنى الذي يمثل جزءًا من تراث الأهلي وهويته العريقة.

وأضاف رئيس النادي أن الخطة الإنشائية تشمل استكمال مشروعات التطوير في جميع فروع الأهلي، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية في ملف المنشآت كان كبيرًا ومهمًا، لكنه لا يمثل نهاية الطموح، فالنادي ما زال أمامه الكثير ليقدمه لأعضائه وجماهيره.

كما أشاد الخطيب بجهود اللجان الفرعية داخل النادي، التي نظّمت وأدارت نحو 450 فعالية متنوعة خلال السنوات الأربع الماضية، معتبرًا أن هذا النشاط يعكس روح العمل التطوعي والانتماء الحقيقي داخل الأهلي، ويؤكد أن منظومة النادي تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل يليق بتاريخه ومكانته.