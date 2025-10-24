البنتاجون: إرسال حاملة طائرات لمواجهة تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الجمعة أن واشنطن تنشر مجموعة حاملة طائرات هجومية لمواجهة منظمات تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية، مما يمثل زيادة هائلة في القوة النارية الأمريكية في المنطقة.

شنت الولايات المتحدة حملة عسكرية استهدفت قوارب يُزعم استخدامها لتهريب المخدرات في أوائل سبتمبر، مما أدى إلى تدمير ما لا يقل عن 10 سفن في سلسلة من الضربات.

لكن الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة كجزء من تلك الحملة - بما في ذلك طائرات حربية خفية وسفن تابعة للبحرية - أثار مخاوف في فنزويلا من أن الهدف النهائي لواشنطن هو الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، ومن المؤكد أن نشر حاملة الطائرات سيزيد من هذه المخاوف، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، في بيان إن نشر حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" يأتي "دعمًا لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتفكيك المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية ومكافحة إرهاب المخدرات دفاعًا عن الوطن".

وأضاف بارنيل: "ستعزز هذه القوات القدرات الحالية وتعززها لتعطيل تهريب المخدرات، وإضعاف وتفكيك منظمات الجريمة المنظمة العابرة للحدود".

جاء هذا الإعلان بعد أن صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بأن غارة ليلية على قارب يُزعم أنه تابع لعصابة تهريب المخدرات الفنزويلية "ترين دي أراجوا" أسفرت عن مقتل ستة أشخاص في البحر الكاريبي.

أعلن هيجسيث عن الغارة في منشور على منصة إكس يُظهر قاربًا ثابتًا بمحركات خارجية يُدمر في انفجار، قائلاً: "كان على متن السفينة ستة إرهابيين مخدرات ذكور أثناء الغارة، التي نُفذت في المياه الدولية - وكانت أول غارة ليلية".

وقال هيجسيث: "قُتل جميع الإرهابيين الستة"، مضيفًا: "إذا كنتَ إرهابيًا مخدرات تُهرّب المخدرات في نصف الكرة الأرضية، فسنعاملك كما نعامل تنظيم القاعدة. ليلًا أو نهارًا، سنرسم خرائط لشبكاتك، ونتعقب أفرادك، ونطاردك، ونقتلك".