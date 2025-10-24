قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصناعة تعلن عن حزمة تيسيرات جديدة للمشروعات المتعثرة .. تعرف عليها
عيد ميلاده بعد أسبوع .. معلومات عن عريس منة شلبي أحمد الجنايني
إسرائيل تخرق الهدنة.. استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف على دير البلح
موعد انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم .. التفاصيل وجدول التنفيذ
مفتي الجمهورية: العلاقات بين مصر وماليزيا تمثل أنموذجا فريدا للتعاون القائم على الاحترام
نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي يستخدم طائرات استطلاع في سماء غزة
البنتاجون: إرسال حاملة طائرات لمواجهة تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية
الخطيب: مستمرون في التطوير مع الحفاظ على هوية الأهلي التاريخية
تامر حبيب لـ صدى البلد : ربنا يسعد منة شلبي وأحمد الجنايني أنا أبو العروسة
الأوراق المطلوبة والرسوم .. كيفية استخراج شهادة صحية لبيع المأكولات
زوجة البرغوثي توجه رسالة لـ ترامب: ينتظرك شريك حقيقي قادر على تحقيق حلمنا المشترك
البنتاجون: إرسال حاملة طائرات لمواجهة تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية

حاملة طائرات
حاملة طائرات
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الجمعة أن واشنطن تنشر مجموعة حاملة طائرات هجومية لمواجهة منظمات تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية، مما يمثل زيادة هائلة في القوة النارية الأمريكية في المنطقة.

شنت الولايات المتحدة حملة عسكرية استهدفت قوارب يُزعم استخدامها لتهريب المخدرات في أوائل سبتمبر، مما أدى إلى تدمير ما لا يقل عن 10 سفن في سلسلة من الضربات.

لكن الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة كجزء من تلك الحملة - بما في ذلك طائرات حربية خفية وسفن تابعة للبحرية - أثار مخاوف في فنزويلا من أن الهدف النهائي لواشنطن هو الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، ومن المؤكد أن نشر حاملة الطائرات سيزيد من هذه المخاوف، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، في بيان إن نشر حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" يأتي "دعمًا لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتفكيك المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية ومكافحة إرهاب المخدرات دفاعًا عن الوطن".

وأضاف بارنيل: "ستعزز هذه القوات القدرات الحالية وتعززها لتعطيل تهريب المخدرات، وإضعاف وتفكيك منظمات الجريمة المنظمة العابرة للحدود".

جاء هذا الإعلان بعد أن صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بأن غارة ليلية على قارب يُزعم أنه تابع لعصابة تهريب المخدرات الفنزويلية "ترين دي أراجوا" أسفرت عن مقتل ستة أشخاص في البحر الكاريبي.

أعلن هيجسيث عن الغارة في منشور على منصة إكس يُظهر قاربًا ثابتًا بمحركات خارجية يُدمر في انفجار، قائلاً: "كان على متن السفينة ستة إرهابيين مخدرات ذكور أثناء الغارة، التي نُفذت في المياه الدولية - وكانت أول غارة ليلية".

وقال هيجسيث: "قُتل جميع الإرهابيين الستة"، مضيفًا: "إذا كنتَ إرهابيًا مخدرات تُهرّب المخدرات في نصف الكرة الأرضية، فسنعاملك كما نعامل تنظيم القاعدة. ليلًا أو نهارًا، سنرسم خرائط لشبكاتك، ونتعقب أفرادك، ونطاردك، ونقتلك".

