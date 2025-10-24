قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إطلاق نار على مركبة حاولت دخول قاعدة خفر السواحل بخليج سان فرانسيسكو
عمرو منسي: كيت بلانشيت لم تحصل على أجر مقابل مشاركتها في مهرجان الجونة| خاص
بعد التأهل لدور المجموعات .. كاف يفاجئ الزمالك بقرار غير متوقع
بعد زواجها .. شاهد منة شلبي تخطف الأنظار بإطلالات راقية في مهرجان الجونة 2025
الصناعة تعلن عن حزمة تيسيرات جديدة للمشروعات المتعثرة .. تعرف عليها
عيد ميلاده بعد أسبوع .. معلومات عن عريس منة شلبي أحمد الجنايني
إسرائيل تخرق الهدنة.. استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف على دير البلح
موعد انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم .. التفاصيل وجدول التنفيذ
مفتي الجمهورية: العلاقات بين مصر وماليزيا تمثل أنموذجا فريدا للتعاون القائم على الاحترام
نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي يستخدم طائرات استطلاع في سماء غزة
البنتاجون: إرسال حاملة طائرات لمواجهة تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية
الخطيب: مستمرون في التطوير مع الحفاظ على هوية الأهلي التاريخية
أخبار العالم

زوجة البرغوثي توجه رسالة لـ ترامب: ينتظرك شريك حقيقي قادر على تحقيق حلمنا المشترك

السيدة فدوى البرغوثي
السيدة فدوى البرغوثي
فرناس حفظي

دعت فدوى البرغوثي زوجة القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العمل من أجل إطلاق سراح زوجها ، وذلك بعد أن صرح ترامب بأنه سيتخذ قرارا بشأن القضية.

قالت السيدة فدوى البرغوثى في بيان لمجلة تايم  :  السيد الرئيس دونالد ترامب، ينتظرك شريك حقيقي قادر على تحقيق حلمنا المشترك بسلام عادل ودائم في المنطقة من أجل حرية الشعب الفلسـ ـطيني وسلام جميع الأجيال القادمة.

قال رائد عامر، مسؤول الشؤون الخارجية في نادي الأسير الفلسطيني، إن بعض الدول العربية طالبت بإطلاق سراح القائد مروان البرغوثي، مشيرا إلى أنه في حال وجود ضغط حقيقي من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، فقد تكون هناك فرصة حقيقية للإفراج عن الأسير البرغوثي.


وأوضح رائد عامر مسؤول الشؤون الخارجية في نادي الأسير الفلسطيني لـ “صدى البلد”،  أن الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير ليس من يملك قرار الإفراج، إذ إنّ القرار النهائي بيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، موضحًا أنه حتى الآن لا توجد أي بوادر أو نقاشات داخل إسرائيل تتعلق بإطلاق سراح البرغوثي.

وأشار إلى أنّه رغم غياب المؤشرات الواضحة، فإنّ هناك تفاؤلًا حذرًا يسود الأوساط الفلسطينية والعربية بشأن إمكانية تحريك هذا الملف في المرحلة المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاصيل محادثته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش قمة شرم الشيخ حول غزة، التي عُقدت مطلع الشهر الجاري، متطرقا إلى رأيه في مسألة الإفراج عن القائد الفلسطيني مروان البرغوثي المعتقل منذ أكثر من عقدين في سجون الاحتلال.


وعندما سُئل ترامب عمّا إذا كان ينبغي لإسرائيل إطلاق سراح البرغوثي، قال: "لقد واجهت هذا السؤال حرفيًا قبل حوالي 15 دقيقة من اتصالك، لذلك سأتخذ القرار". وأضاف ترامب في مقابلة مع مجلة تايم الأميركية أنّ محمود عباس "رجل مختلف تمامًا في شخصيته عمّا هو عليه في العلن"، مشيرًا إلى أنّ أبو مازن "يحظى باحترام الفلسطينيين كحكيم".


وفي المقابل، رفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تصريحات ترامب بشأن إمكانية الإفراج عن البرغوثي، قائلًا: "أُقدّر الرئيس ترامب كثيرًا، لكن إسرائيل دولة ذات سيادة، ومروان البرغوثي قاتل ولن يُفرج عنه ولن يحكم غزة"، وفق تعبيره.

فدوى البرغوثي زوجة القيادي حركة فتح مروان البرغوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

