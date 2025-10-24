قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يصل ستاد السلام استعدادا لمواجهة ديكيداها الصومالي
مصطفى حسني حول الخطاب الديني وبناء الوعي لدى الشباب بجامعة القاهرة
الإمام الأكبر ناعيا الشيخ علي عبد الباقي: كان أمينا على نشر رسالة الأزهر ومنهجه الوسطي
رئيس جامعة عين شمس لـ وفد تكساس الأمريكية: مدينتنا الطبية أحد أهم المشروعات القومية
كارثة تحديث أكتوبر في ويندوز 11.. ملايين الأجهزة بلا سيطرة ومايكروسوفت تتدخل
ألمانيا تتلقى دعوى جنائية ضد جندي إسرائيلي بتهم جرائم حرب
وزير الدفاع الأمريكي: مقتل 6 أشخاص في ضربة لقارب تهريب مخدرات بالبحر الكاريبي
الغزاوي: الأهلي لا يُقارن إلا بالكبار.. والانتماء الحقيقي هو سر النجاح
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
الغزواي: حضور إنتخابات الأهلي واجب تاريخي لتحقيق استقرار النادي
شبورة صباحية يوم السبت .. تحذير عاجل من الأرصاد
مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القدوس في العاصمة الماليزية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

زواج منة شلبي
زواج منة شلبي
كريم ناصر

انتشرت خلال الساعات الماضية شائعة حول زواج الفنانة منة شلبي من المنتج أحمد الجنايني بالتوازي مع وجودهما في الجونة.

تواجدت الفنانة منة شلبي منذ يوم ١٦ أكتوبر الحالي لحضور حفل افتتاح وندوة تكريمها في مهرجان الجونة بعد منحها جائزة الإنجاز الإبداعي .

وفي ندوة تكريمها حرص العديد من الفنانين والمشاهير على التواجد والحضور وكان في مقدمة الصفوف المنتج أحمد الجنايني الذي حرص على حضور ندوتها كاملة.

وردت منة شلبي مؤخراً على أنباء زواجها وكونها أحدث عروس بالوسط الفني ولكنها لم تعلق بشكل قاطع وردت قائلة:" قولوا يا رب".

عبّرت الفنانة منة شلبي عن سعادتها البالغة بحصولها على جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي، قائلة: "كلمة إبداعي كانت كبيرة بالنسبة لي، لأن جزءًا كبيرًا من عمري وحياتي مكرّس للعمل، فأنا أعمل منذ كان عمري 16 عامًا، ولو في أي ارتباط في حياتي فهو ارتباطي بالفن، أنا تزوجت شغلي طول عمري".

وأضافت منة شلبي خلال لقائها ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"كل دور عملته بمثابة ابني، أراعيه وأمنحه وقتًا ومساحة أكبر مما أمنحه لنفسي، منذ لحظة موافقتي على الفيلم وحتى نهايته، فهو بالنسبة لي مثل ابني".

منة شلبي زواج منة شلبي المنتج أحمد الجنايني الوسط الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

يورتشيتش

يورتشيتش: أرفض تدريب الأهلي لفترة مؤقتة

ترشيحاتنا

الاحلام

دراسة: اكتشاف علمي جديد يغير فهمنا للأحلام

طاجن سبيط في الفرن

طريقة عمل طاجن سبيط في البيت .. أحلى من المحلات

الكحة

كيف تحمي نفسك من الفيروسات والأمراض التنفسية؟

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد