قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة التفتيش الأمني تتفقد جاهزية مطار سفنكس لاستقبال وفود المتحف الكبير
المجلس السيادي السوداني ينفي عقد مفاوضات مع الدعم السريع في واشنطن
التموين: 100 ألف أسرة في بورسعيد تستفيد من منظومة الكارت الموحد
ازاي اعرف عندي كام خط متسجل باسمي؟.. خطوات بسيطة عبر تطبيق My NTRA
هؤلاء الممنوعون من زيت الزيتون .. اكتشفهم
ترامب: نشن غزوا بريا ضد فنزويلا قريبا
العبوة بألف جنيه.. أزمة بنج الأسنان تتجدد والنقابة العامة تستغيث بالحكومة
ترامب: هذا أول سؤال سأوجهه إلى الرئيس الصيني
رئيسة الوزراء الليتوانية: روسيا تتصرف كـ"دولة إرهابية"
الدعاية انطلقت .. موعد انتخابات النواب مرحلة أولى وثانية
كاف يعلن مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب
بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

ياسمين عبده
ياسمين عبده

كانت بروكسل هادئة كعادتها… حتى دخلتها مصر.

في تلك القاعة اللامعة، حيث تُصاغ سياسات القارة العجوز، انقلبت الموازين فجأة.

رئيس عربي يقف بثقة أمام أوروبا كلها، لا ليتلقى مديحًا أو دعمًا، بل ليذكّرها بمن يصنع معادلة الاستقرار في هذا العالم المختلّ.

كانت تلك هي اللحظة التي أدركت فيها أوروبا أن “القاهرة” لم تعد مجرد عاصمة شرق أوسطية، بل عقل المنطقة وقلبها النابض.

كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المصرية الأوروبية الأولى لم تكن خطابًا دبلوماسيًا عابرًا،

بل بيانًا سياسيًا من الطراز الذي يُحفر في الذاكرة.

نبرة الهدوء أخفت وراءها زخم القوة،

وجمل قصيرة لكنها قاطعة كأنها صيغت بيد التاريخ نفسه.

قالها ببساطة مدهشة:

“مصر لا تتلقى المساعدات.. مصر تبني الشراكات.”

في تلك اللحظة، بدا أن بروكسل تُصغي للمرة الأولى بجدية.

الوجوه الأوروبية التي اعتادت الوعود المشروطة واللغة المتعالية، وجدت نفسها أمام زعيم يتحدث بلغة جديدة — لغة القوة الهادئة والثقة التي لا تحتاج إلى صخب.

تتابعت كلمات السيسي كأنها خريطة طريق تعيد توازن العالم:

الطاقة، والهجرة، والتنمية، وغزة، والسلام… كلها ملفات لم تَعُد قابلة للتجزئة.

قالها بوضوح: “أمن أوروبا يبدأ من استقرار مصر.”

عبارة انتشرت في الصحافة الأوروبية كالنار في الهشيم.

كتبت Le Monde: “في بروكسل تحدثت مصر بلسان القارة كلها.”

أما Politico Europe فوصفت الخطاب بأنه “التحول في لغة الجنوب مع الشمال.”

لكن ما لم يُكتب في الصحف كان أعظم من كل العناوين:

تصفيق القاعة الذي استمر لدقائق.

نظرات القادة الأوروبيين الذين بدا عليهم — ولو للحظة — أنهم تخلّوا عن لغة التوجيه واستبدلوها بالإصغاء.

لقد أدركوا أن هذا البلد الذي وقف في وجه الإرهاب والاضطراب الاقتصادي والمناخ السياسي القاسي،

يملك اليوم مفاتيح التوازن في المتوسط،

ويعرف كيف يصوغ المعادلة بلا ضجيج.

القمة أفرزت نتائج مالية ضخمة — 7.4 مليار يورو استثمارات أوروبية في مصر —

لكن الإنجاز الحقيقي لم يكن في الأرقام، بل في “الموقف”.

مصر خرجت من بروكسل بشيء لا يُشترى: احترام العالم.

في وقتٍ تتراجع فيه القيم ويعلو فيه صوت المصالح، استطاعت القاهرة أن تُعيد تعريف كلمة “السيادة” بلغة يفهمها الجميع:

هدوء… وثقة… ومكانة لا تُمنح بل تُنتزع.

وحين تحدّث الرئيس عن غزة، تغيّر الهواء في القاعة.

قالها بنبرة تشبه الوجع والكرامة معًا:

“غزة ليست ملفًا، إنها اختبار للضمير الإنساني.”

كان الصمت بعدها أبلغ من التصفيق.

في تلك اللحظة فقط، بدا أن أوروبا كلها تنظر إلى مصر كصوت العقل الأخير في هذا العالم الصاخب.

الحدث انتهى… لكن الرسالة باقية:

أن الشراكة لا تُكتب في بيانات، بل تُفرض في لحظات كالتي عاشتها بروكسل.

وأن مصر — كما كانت في أكتوبر وكما هي اليوم —

لا تدخل حربًا إلا لتصنع سلامًا بشروطها،

ولا تدخل مؤتمرًا إلا لتصيغ قواعد اللعبة من جديد.

حين تتكلم مصر، يصمت العالم…

وفي بروكسل، تكلّمت مصر، فاستمعت أوروبا.

بلجيكا بروكسل الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

اعترافات قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته بصاروخ ورميته فى 3 أماكن

اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي

ترشيحاتنا

الوضوء

حكم مسح الرقبة في الوضوء .. الإفتاء توضح

شهادة المرأة على عقد الزواج

هل يجوز شهادة المرأة على عقد الزواج؟ اعرف الرأي الحاسم للفقهاء

صلاة الفجر

هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

بالصور

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

فيديو

جريمه الإسماعيليه

خنق وتقطيع أشلاء.. تفاصيل مرعبة عن نهاية طفل الإسماعيلية الوحيد

هدى المفتى

ماذا حدث لأمعاء هدى المفتي؟ رضوى الشربيني تكشف السر الخطير لنحافتها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

منة شلبي واحمد الجنايني

بعد أنباء زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد