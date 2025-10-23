خنق وتقطيع أشلاء.. تفاصيل مرعبة عن نهاية طفل الإسماعيلية الوحيد

كشف محمد حسين الجبلاوي، محامي ضحية طفل الإسماعيلية، عن تفاصيل جديدة في الجريمة البشعة التي هزت الرأي العام.

وقال إن الضحية يبلغ من العمر 13 عامًا، وهو الابن الوحيد لأبويه، وأن أسرته تعيش حالة من الحزن والانهيار منذ وقوع الحادث.

وأوضح «الجبلاوي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الواقعة كانت صادمة للجميع، حيث استدرج الجاني الطفل عقب خروجه من المدرسة، بعدما أوهمه بأنه سيعيد له هاتفه المحمول المسروق.واسترسل: المتهم قام بخنق الطفل حتى الموت، ثم قطع جثمانه إلى أشلاء ووضعها داخل أكياس بلاستيكية، قبل أن يتخلص منها في مناطق متفرقة بالقرب من كارفور الإسماعيلية.



