يورتشيتش: مرتبط عاطفيا ببيراميدز.. ولن أدرب أي ناد آخر في مصر

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، أنه يشعر بارتباط عاطفي كبير مع ناديه الحالي، مشددًا على أنه لا يفكر في تدريب أي نادٍ آخر داخل مصر بعد نهاية تجربته مع الفريق السماوي.

وقال يورتشيتش خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية mbc مصر 2 : "أنا سعيد جدًا بتواجدي مع بيراميدز، ومركز مع الفريق حتى نهاية عقدي، بعدها قد تكون هناك عروض أخرى، لكن كل تركيزي حاليًا منصب على تحقيق الأفضل مع بيراميدز".

وأضاف: "من الصعب جدًا أن أستمر في مصر بعد نهاية عقدي لتدريب فريق آخر، لأنني مرتبط عاطفيًا بهذا النادي وباللاعبين، إذا جاءت لي عروض مستقبلًا، ستكون من خارج مصر".

وأوضح المدرب الكرواتي أنه لم يتحدث مع أي نادٍ داخل مصر خلال فترة عمله الحالية مع بيراميدز، مؤكدًا: "منذ عدة سنوات تحدث معي بعض الوكلاء بشأن تدريب الزمالك، لكن وقتها لم تكن لدي معرفة كافية بالكرة المصرية، وكنت أدرب في كرواتيا، وبعدها أثناء وجودي في السعودية كانت لدي معلومات أكبر عن الأندية المصرية، وطرحت بعض الخيارات من بينها الأهلي، لكنني فضلت الاستمرار في السعودية".

وتطرق يورتشيتش إلى تجربته السابقة في الدوري السعودي، مشيدًا بالتطور الكبير الذي حدث هناك، قائلًا: "الكرة السعودية تغيرت جذريًا عن الفترة التي كنت متواجدًا فيها هناك، المنتخب أصبح قويًا، والأندية تمتلك لاعبين مميزين على أعلى مستوى، أتابع الآن الدوري السعودي واللاعبين السعوديين بشكل مستمر، ولدي معلومات كثيرة عن الأندية السعودية والإماراتية".

وعن رأيه في النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قال المدرب الكرواتي: "من المهم جدًا أن تمتلك المملكة العربية السعودية لاعبًا بحجم رونالدو، لأنه يقدم دورًا تسويقيًا كبيرًا بجانب قيمته داخل الملعب".

وأضاف يورتشيتش: "أتمنى فوز النصر بلقب دوري روشن، لأنه يضم لاعبين أصحاب مهارات عالية ويقدم موسمًا جيدًا رغم بعض الإخفاقات".

وعن الاختلاف بين الأهلي المصري وأهلي جدة قال:" أهلي جدة يمتلك لاعبين مميزين، لكن يحتاج إلى تنظيم وتوزيع أفضل لقدرات اللاعبين، وهو ما يميز الأهلي المصري الذي يتفوق في هذه النقطة".

واختتم المدير الفني حديثه بالإشادة بكرة القدم في شمال إفريقيا: "أحترم الكرة المغربية كثيرًا، لديهم لاعبين مميزين وأكاديميات قوية تقدم مواهب رائعة، كما أرى أن مصر ستكون رائدة الكرة الإفريقية في المستقبل، فهناك تميز كبير في الكرة المصرية، وأتوقع أن تقدم أسماء كبيرة جديدة مثل محمد صلاح وعمر مرموش".