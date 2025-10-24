كشف الإعلامي خالد الغندور عن انتقال حكيم زياش في صفقة حرة في لنادي الوداد المغربي .

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”رسميا حكيم زياش في الوداد المغربي في صفقة انتقال حر”.



أعلن هشام آيت منا، رئيس نادي الوداد المغربي، تعاقد ناديه مع حكيم زياش في صفقة انتقال حر، لمدة موسم ونصف.

وقال آيت منا في تصريحات صحفية، إن حكيم زياش وقع عقدًا مع الوداد المغربي لمدة موسم ونصف مع خيار التمديد.

سبب اختيار زياش للوداد

وأضاف أن المفاوضات كانت سلسة مع النجم المغربي، مشيرًا إلى ان حكيم زياش فضًل الوداد على عروض خارجية مغرية، حيث أراد اللعب في بلده.